Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов Фото: REUTERS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов решил, что хватит с Западом миндальничать и начал говорить с ним примерно так же, как экс-посол Киева в Берлине Андрей Мельник унижал и доминировал над канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Запад, по его словам, сэкономил сотни миллиардов долларов, когда лишил Украину ядерного оружия, и потому он и сейчас обязан помогать ей и содержать ее.

- Я хочу сказать, что когда есть вбросы, что нам помогают, я хочу напомнить, что в 94-м году бесплатно у нас забрали ядерное оружие... Я хочу сказать, что на то время десятки, сотни миллиардов долларов страны, мы понимаем, о каких идет речь, сэкономили, - заявил Данилов. - Сэкономили, значит, заработали, когда все это происходило. И это точно были не мы. Но нам давали гарантии, эти гарантии на сегодняшний день не работают.

Данилову в данной ситуации бесполезно объяснять, что Украина не имела никакого собственного ядерного оружия. Она была территорией, на которой все ракеты, бомбы и носители располагались, а вся система управления была завязана на Москву, и без распоряжения из столицы СССР в ракетной шахте на Украине ни одна мышь чихнуть не могла. Это все равно, как если бы парковка вдруг решила, что все стоящие на ней автомобили - это ее собственность. Но объяснять это Данилову, как и то, что это по инициативе США все ядерные заряды были вывезены с Украины, совершенно бесполезно. Потому что речь здесь идет о деньгах. Об очень больших деньгах, само упоминание о которых вызывает у него повышенное слюноотделение. Это такой рефлекс украинца Данилова на деньги, как у собаки Павлова на электролампочку.

Тема грошей – наверное, одна из немногих, которые способны вызвать у украинца сильные чувства и настоящие эмоции. Особенно, когда это чужие деньги, к которым ты не имеешь никакого отношения, а они зато имеют наглость проплывать мимо твоего кармана, да еще так, что ничего не отщипнуть.

Жадность и подозрительность – это уже черты характера Данилова, который подозревает, что его все вокруг хотят обмануть. Дошло до того, что он фактически обвинил генсека НАТО Йенса Столтенберга во лжи после того, как тот сослался, что в НАТО заканчиваются боеприпасы, и поставки их Киеву приходится сокращать поневоле.

- Если это отвечает действительности, что нет возможности производить боеприпасы, что говорит господин Столтенберг, то у меня вопрос: а как они тогда вообще собирались защищать свои страны НАТО? Это что-то не совсем отвечает действительности, я думаю, - заявил Данилов в эфире телеканала "Лойчк Велле ("Немецкая волна"). - Или журналисты не так услышали господина Столтенберга, либо он что-то напутал. Не могут страны НАТО не обеспечивать боеприпасами себя в случае угрозы. Нужно очень внимательно смотреть. И на самом ли деле было так, как мы на сегодняшний день с вами трактуем?

Разве что пальчиком не погрозил и в угол генсека НАТО не поставил с нравоучением Йенсу, что говорить неправду – это нехорошо.

Мол, как вы собрались воевать, если у вас снаряды заканчиваются, публично удивился человек, в молодости откликавшийся на "погоняло" среди своей братвы "Мячик". Кстати, не такое уж и авторитетное "погоняло". Объяснил бы кто экс-ветеринару, что джентльмены "мэйд ин Европа" – это не Леха Щербатый и Мыкола Косой.