Герой спецоперации «Z» сержант Аленчев сохранил жизнь 400 десантникам

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Храни в памяти имена великих людей и в своих походах и действиях с благоразумием следуй их примеру», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец учил: «Доброе имя должно быть у каждого честного человека, лично я видел это доброе имя в славе своего Отечества. Мои успехи имели исключительной целью его благоденствие».

ЛИШИЛ ВРАГА СРЕДСТВ РАЗВЕДКИ

Гвардии младший сержант Мурат ХАШУКАЕВ

Гвардии младший сержант Мурат ХАШУКАЕВ Фото: Минобороны РФ

«Командир отделения зенитного ракетного взвода (ПЗРК) гвардии младший сержант Мурат Хашукаев выполнял боевые задачи по непосредственному прикрытию российских подразделений от ударов воздушного противника в зоне СВО. Находясь в составе батальонной тактической группы российских десантников, при ведении визуального наблюдения воздушного пространства в заданном секторе, Хашукаев обнаружил над российскими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат. Удостоверившись, что российских беспилотных летательных аппаратов в заданном секторе нет, Мурат взял цель на сопровождение и при входе воздушного противника в зону поражения совершил пуск из переносного зенитного ракетного комплекса, в ходе которого уничтожил беспилотник противника.

После того, как вражеский дрон был уничтожен, подразделения ВДВ оперативно сменили позиции. Спустя некоторое время по первоначальному расположению наших подразделений был нанесен артиллерийский удар со стороны боевиков.

Профессионализм гвардии младшего сержанта Мурата Хашукаева лишил противника возможности вести разведку и корректировать огонь своей артиллерии, что позволило избежать жертв при обстреле и продолжить удерживать оборону на заданном рубеже».

СОХРАНИЛ ЖИЗНЬ 400 ДЕСАНТНИКАМ

Сержант Алексей АЛЕНЧЕВ

Сержант Алексей АЛЕНЧЕВ Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции сержант Алексей Аленчев выполнял задачи по организации медицинского обеспечения десантно-штурмового подразделения российских Вооруженных Сил. В ходе наступления на укрепленные позиции украинских националистов вблизи стратегически важного населенного пункта, находясь на передней линии под артиллерийским огнем противника, Аленчев, оказывал неотложную медицинскую помощь военнослужащим своего подразделения непосредственно на поле боя. В ходе боя лично вынес из-под огня противника в безопасное место четверых раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего, оказал им медицинскую помощь, организовал эвакуацию в полевой медицинский пункт и вернулся на поле боя. Всего за время участия в специальной военной операции Аленчев оказал помощь более 400 военнослужащим, получившим ранения различной степени тяжести. Благодаря оперативно принимаемым Алексеем мерам, часть военнослужащих, получивших ранения, после получения первой помощи, продолжали вести бои. Личное мужество и отвага сержанта Алексея Аленчева и умение действовать в сложным условиях позволили спасти жизни многим военнослужащим и сохранить боеспособность подразделения».