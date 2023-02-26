Евгений Миронов не смог скрыть симпатии к Теодору Курентзису, отпустившему белорусские усы

Теодор Курентзис с коллективом MusicAeterna выступил в Сочи. Фото предоставлено Русским концертным агентством

Сочинцам повезло как никогда. Впервые за 16-летнюю историю Зимнего фестиваля искусств сюда пожаловал сам Теодор Курентзис с коллективом MusicAeterna. Самый сексуальный и таинственный дирижер современности давно доказал, что классика может быть не менее популярной, чем рок и попса. На концерты собираются целые залы; публика готова носить его на руках, а в интернете легко найти паломнические туры на Курентзиса, во время которых дамы следуют за Теодором по маршруту его гастролей и этим, как они считают, излечивают душу и тело от различных хворей и напастей.

Фото предоставлено Русским концертным агентством

Злословят, будто среди слушатели дирижера - в основном, неподготовленная публика, и что будто бы профессионалы на концерты маэстро не ходят. Но в Сочи стало ясно, что это все навет. Послушать Курентзиса собрался не только весь состав оркестра Башмета "Новая Россия". В ложе поближе к сцене засели маэстро Юрий Башмет, и актер Евгений Миронов. Причем, наблюдать за их реакцией было не менее интересно, чем за телодвижениями Теодора.

Для огромного коллектива "Этерны" сцена Зимнего показалась небольшим пятачком. Обычно оркестр выступает стоя, на сей раз музыканты сидели на стульчиках. Влезли все, но с трудом. А новая красивая концертмейстер Ольга Волкова так и вообще взгромоздилась на специальную приступочку и почему-то хихикала весь концерт.

Фото предоставлено Русским концертным агентством

Бывает, что перед выступлением Курентзис окуривает ладаном сцену. В этот раз, вроде бы, не окуривал. Или не ладаном.

Под бурные овации, какими встречают обычно рок-идолов и группу "Битлз", появился он. Обычно Теодор любит эпатировать публику узкими лосинами, составляющими эффектное сочетание с длинным каре густых волос. Однако для Сочи подготовил самый скромный лук. Классический строгий костюм. Никаких красных шнурков. Умеренное каре и - белорусские усы.

Зал замер от неожиданности.

Маэстро исполнял программу, посвященную образу Италии у Петра Ильича Чайковского. Первым номером значилась "Франческа да Римини" - произведение по Данте, где рассказывалось, как за невинный поцелуй Франчески и Паоло за книжкой ревнивый муж убил обоих.

Фото предоставлено Русским концертным агентством

То, как дирижировал Теодор - достойно отдельной песни. То взлетал сизым орлом над сценой, то стелился серым волком по земле, то как страшная кобра нависал над концертмейстером Ольгой, требуя соло, то кидал испепеляющий взгляд в зрительный зал, телепатически крича: "Не снимать на телефоны! Я запрещаю". И зал повиновался.

Тонкие пальцы маэстро, выразительные, как у иллюзиониста, словно бы крутили невидимые настройки у огромного радио и радио немедленно откликалось. Играло громче, тише, ее тише, быстрее, медленнее. Маэстро показывал пальцами арфу - и звучала арфа. Маэстро бил по воображаемым барабанам - и те издавали свой бум-бум-бум. Махал левым рукавом - и делалось озеро. Махал правым - и про озеру плыли белые лебеди.

Публика, как завороженная, наблюдала за этим зрелищем, похрюкивая от восторга и любви. А в конце - когда оркестр с ловкостью опытных синхронистов одномоментно вскинул смычки - раздались пронзительные девчачьи визги и крики "Я тебя люблю".

Фото предоставлено Русским концертным агентством

Когда-то Владимир Кехман, обозлившись на то, что Теодор покинул Пермь и перебрался в Питер, уверял, что Курентзис - дирижер одного приема:

"У него есть основной дирижерский прием, он связан со следующим: быстро — медленно — быстро. Он ограниченный, малой формы дирижер", - выговаривал Кехман.

В чем-то со злюкой могли согласиться музыкальные критики. "Франческа да Римини" звучала длиннее на несколько минут. Причем, в момент замедления ерзавший на стуле Башмет просто взвился и, ткнув Евгения Миронова локтем, принялся накручивать невидимую ручку, изображая динамо-машину.

Но Евгений Миронов даже не отреагировал. Положив голову на перила, он не сводил глаз с Теодора.

Фото предоставлено Русским концертным агентством

Он глядел на него во время "Итальянского каприччио" и всю увертюру к "Ромео и Джульетте" и номер на бис - "Элегию" из "Струнной серенады".

Евгений Миронов любит повторять, что артист учится всегда и этот процесс не останавливается ни во время праздника, ни во время отдыха. Стоит ли сомневаться, что талантливый актер нашел, чему можно поучиться у талантливого дирижера.

Уже на следующий день Евгений Миронов в компании с Елизаветой Боярской играл в спектакле-концерте "Евгений Онегин". В роли Онегина Миронов выглядел не менее убедительно, чем Курентзис в качестве дирижера.