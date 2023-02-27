Однажды Акунин придумал игру в Фандорина - наш обозреватель о сериале «Азазель»

Владислав Тирон и Мила Ершова в сериале «Фандорин. Азазель». Фото: Кинопоиск

Однажды Акунин действительно придумал игру в Фандорина. Страна, искусственно лишенная аристократии, по достижении барского уровня доходов и образования захотела своего неудавшегося галантного века. Не было в 70-х кучеровой внучки, не воображавшей себя на балу у губернатора, не было сапожничьего сына, не грезившего дуэлью на десяти шагах. Акунин был тогда переводчиком Чхартишвили, учился игривым версификациям и, как и все переводчики, додумывал более удачные концы протухшим переводным романам. Он и создал игру - доступную демократическим массам и неуязвимую для стрел архивных жужелиц. С героем, почерпнутым из саги о Фантомасе, а значит, заведомо невсамделишным - лукавая пародия на сыщицкий стиль зашла на ура.

Следом пришло поколение дураков, оно же - поколение зум. Зумеры не желали знать ни о ком, кроме себя, чурались героев старше восемнадцати и теряли нить любого повествования, где бы не начиналось мерянье крутизной айфонов. От Голливуда они что-то слышали о русском социализме и самодержавии, но менять характер персонажей в зависимости от века не умели и не хотели - так расцвела проза попаданцев («вот я типа такой в плену у чекистов» и «вот я вся такая на балу со жвачкой за щекой»), на которой делали денежку умелые взрослые фильмами «Последний богатырь», «Холоп» и «Непослушник». Звездой попаданчества стал актер Хориняк, чье цветущее простодушие позволяло не чувствовать себя чужим ни на княжьем пиру, ни в застенках Священного синода.

И все же в чужом пиру было стремно: приходилось строиться под чужие правила, чего зумеры не желали напрочь. Лучше было перенести церемонии и вицмундиры к себе - предположив, что в 17-м

большевики продули, а монархия на Руси не прервалась и длится сегодня. А поскольку молодые сами ничего придумать не умеют, а в истории «плавают», то берут для перелицовки чужую прозу, чужие конструкции и чужих героев. Начисто убивая всю прелесть игры в дворянское ретро кроссовками, хот-догами и внезапно уместным словом «фигня». Акунин не возражает, ибо от каждой своей экранизации прется, как школьник. «Шпионский роман» о том, что наши органы - шайка бездарных кретинов, превратился в фильм про героя-чекиста-красавчика, которому девушка с васильковыми глазами прощает Большой террор и родит сына-богатыря. И что? Акунин поурчал и добавки просил. Вот она, добавка.

Из романа «Азазель» о фашистской секте одаренных сирот, прибирающих к рукам мировое управление, науку, арт и финансы, вышло кино о том, как царь Николай Третий изменяет жене с бутылкой (не в плохом смысле, просто пьет), Фандорин становится застенчивым сопляком, чистодел Бриллинг - понтярщиком, утки - павами, а лысые - кудрявыми. Интересанты в сети пытались достроить хоть какую-то логику, проясняя: если Николай - Третий, то кто правил раньше, была ли война и как уживается постиндустриал с абсолютной монархией? Не понимая, что логика поколению дураков чужда, а мыслит оно категориями журнала «Ералаш»:

- А давай Пушкина на лыжи поставим? Прикол же!

- А Столыпина в космос отправим с Фантомасом! И Тарантино чтоб снаружи в иллюминатор заглядывал!

- А в Ледовом побоище пусть рыцари с трансформерами бьются! Гы-гы-гы!

У прикола, чтоб все знали, короткий срок действия (в «Ералаше» - полторы минуты). А когда он длится часами, с плохими юными исполнителями и зачем-то принужденными кривляться стариками, хочется уничтожить систему демократического образования путем направленного геноцида виновных. Ибо следующим за дураками будет поколение амеб. Эти и вовсе слова забудут.

P.S. Если кому интересно, придумали это все два Поповых - Сергей и Никита, а произвели птенцы продюсерского гнезда Александра Цекало Нелидов, Ремизова и Филипук, которые в отсутствие шефа вышли в автономное плавание, но лучше б не выходили. Оригинал-проекты «Конец света», «Закрыть гештальт» и «Монастырь» явно ориентированы на самых безмозглых юных гопников и перенимают их развязное отношение к богам, чертям, а вот теперь и к народным сыщикам. В роли царя Максим Матвеев (кто ж еще), Фандорина - Владислав Тирон, но нужна ли кому-то эта информация, я не уверен. Мусора в пространстве и так полно.

«ФАНДОРИН. АЗАЗЕЛЬ»

2023 г.

Реж. Нурбек Эген.

«Кинопоиск».