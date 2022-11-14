Татьяна Васильева заплатила за свою виллу в Италии 270 тысяч евро, но теперь не может попасть в нее

Татьяна Васильева. Фото: Иван ВИСЛОВ

Татьяна Васильева, как и многие российские звезды, в свое время купила недвижимость в Европе. Несколько лет назад актриса приобрела дом в 40 километрах от Рима стоимостью 270 тысяч евро (около 17 млн рублей). Тогда собственный домик в Италии казался звезде разумным вложением средств. Но теперь он обернулся настоящей головной болью. Актриса не живет в этом доме, но при этом исправно оплачивает за него коммунальные расходы.

Вилла звезды носит название «Татьяна». По словам Васильевой, когда-то в ее жизни были такие времена, что она заработала на недвижимость за рубежом. Артистка решила побаловать себя и сделала себе такой роскошный подарок. Однако в последние годы она не может попасть в собственный дом. Сначала наступила пандемия коронавируса, когда границы закрылись. А теперь осложнилась международная остановка. К тому же у Васильевой закончилась шенгенская виза. Васильева уже несколько лет не переступала порог совей виллы, но при этом исправно платит за нее коммуналку. За обслуживание и охрану апартаментов Васильевой приходится вносить по 500 евро в месяц.

«Платишь и не живешь. Вот за что обидно», - заявила актриса в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Татьяна Васильева – востребованная актриса, она много снимается в кино и играет в театре. Однако у артистки очень большие расходы. Дело в том, что пожилая актриса помогает семье своего сына. К тому же несколько лет назад ей пришлось заплатить крупную сумму за право видеться со своими внуками.

Долгие годы Васильева конфликтовала со своей бывшей невесткой из-за внуков. Артистка очень переживала, что не может видеться с мальчиками. После развода с единственным сыном звезды Филиппом бывшая невестка запрещала ей встречаться с Гришей и Ваней. А потом и вовсе увезла сыновей с собой в Германию. Анастасия требовала купить ей и детям квартиру в Москве, поскольку у нее не было своего жилья.

Актриса с сыном Филиппом и внуками Ваней и Гришей (вверху). Фото: соцсети.

Теперь в звездной семье царят мир и покой. Васильева приложила немало усилий, чтобы наладить отношения с бывшей невесткой. По словам Татьяны Григорьевны, чтобы помириться с невесткой, ей пришлось заплатить кругленькую сумму. Зато теперь она в любое время может видеться с внуками. Они часто навещают бабушку.

- Все теперь отлично, но только благодаря тому, что я взялась за ум. Я начала наводить мосты с Настей. Настя приходит в гости, мы и целуемся, и обнимаемся. Главное, не держать долго в себе всю дрянь, - рассказала Татьяна Васильева.

Актриса считает, что она приняла верное решение. Вместо скандалов и судов с родней она решила купить внукам по квартире. Татьяна Григорьевна нисколько не жалеет о потраченных деньгах. За две квартиры в центре Москвы она заплатила 30 миллионов рублей.

- Я на будущее купила Ване и Грише квартиры в Москве, - сообщила актриса. - Я не понимаю, зачем я за это держалась. Что я с этого имела? Сплошные нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было просто-напросто, блин, открыть сейф.