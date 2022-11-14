Семья Трампа пополнилась нигерийским миллиардером

Тиффани Трамп вышла замуж за нигерийского миллиардера Майкла Булоса (на фото). Фото: EAST NEWS

Младшая дочь экс-президента США Дональда Трампа, 29-летняя Тиффани вышла замуж за 25-летнего нигерийского миллиардера ливанского происхождения Майкла Булоса.

Роскошное свадебное торжество прошло в поместье Трампа Мар-а-Лаго, во Флориде, где прошло детство невесты. На церемонию было приглашено около 500 гостей, пишет издание People.

К алтарю Тиффани вёл отец. После обмена клятвами пара и гости выпили шампанского, а затем направились в бальный зал на банкет. Свой первый танец молодожены исполнили под песню Toploader «Dancing in the Moonlight».

Невеста была одета в роскошное платье, расшитое вручную бисером, работы ливанского кутюрье Эли Сааба, который также сшил наряд персикового цвета для мамы Тиффани, бывшей жены Трампа Марлы Энн Мейплз, и для сводной сестры невесты, Иванки Трамп. Дональд Трамп был в чёрном смокинге.