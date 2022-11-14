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В мире14 ноября 2022 5:00

Семья Трампа пополнилась нигерийским миллиардером

Младшая дочь Дональда Трампа вышла замуж за нигерийского миллиардера
Светлана ОСИПОВА
Светлана ОСИПОВА
Тиффани Трамп вышла замуж за нигерийского миллиардера Майкла Булоса (на фото).

Тиффани Трамп вышла замуж за нигерийского миллиардера Майкла Булоса (на фото).

Фото: EAST NEWS

Младшая дочь экс-президента США Дональда Трампа, 29-летняя Тиффани вышла замуж за 25-летнего нигерийского миллиардера ливанского происхождения Майкла Булоса.

Роскошное свадебное торжество прошло в поместье Трампа Мар-а-Лаго, во Флориде, где прошло детство невесты. На церемонию было приглашено около 500 гостей, пишет издание People.

К алтарю Тиффани вёл отец. После обмена клятвами пара и гости выпили шампанского, а затем направились в бальный зал на банкет. Свой первый танец молодожены исполнили под песню Toploader «Dancing in the Moonlight».

Невеста была одета в роскошное платье, расшитое вручную бисером, работы ливанского кутюрье Эли Сааба, который также сшил наряд персикового цвета для мамы Тиффани, бывшей жены Трампа Марлы Энн Мейплз, и для сводной сестры невесты, Иванки Трамп. Дональд Трамп был в чёрном смокинге.

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