В Израиле наказавшая ребенка за мат воспитательница попала под суд

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В Израиле суд рассматривает жалобу родителей четырехлетнего ребенка, которому воспитательница вымыла рот с мылом. На время разбирательства педагога отстранили от работы.

Мальчик, вернувшись из детского сада, пожаловался маме, что воспитательница «налила ему полный рот мыла». Встревоженные родители написали заявление в полицию с требованием разобраться в происшедшем, пишет издание YNet.

Во время допросов выяснилось, что малолетний хулиган в садике постоянно матерился, и педагог неоднократно предупреждала его, что вымоет ему рот с мылом.

Поскольку слова не подействовали, воспитательница однажды привела свою угрозу в исполнение, использовав специальное детское мыло, которое не вызывает жжения при попадании в глаза или рот.

Родители потребовали запретить строгому педагогу работать с детьми, но, похоже, что судья не будет слишком суров к женщине – на время проведения слушаний по делу ей не разрешается общаться с коллегами из своего детского сада, но не возбраняется работать в любом другом аналогичном заведении.