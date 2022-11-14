Демократической партии США удалось сохранить контроль над Сенатом

В Неваде победила представительница демократов Кэтрин Кортес Масто. Фото: REUTERS

В США все еще продолжаются подсчеты голосов избирателей на прошедших промежуточных выборах в Конгресс, но команда Байдена уже празднует победу: Демократической партии удалось удержать контроль над Сенатом за счет победы своего кандидата на выборах в Неваде.

Согласно последним данным, после обработки почти всех бюллетеней в Неваде, в этом штате с небольшим отрывом побеждает Кэтрин Кортес Масто – кандидат от демократов.

Таким образом, «ослы» набирают 50 голосов в Палате представителей, в то время как на долю «слонов» остается всего 49. И теперь уже даже неважно, чей кандидат победит в Джорджии, где в начале декабря состоится второй тур выборов – в случае разногласий в верхней палате Конгресса США (а они, безусловно, будут) при нынешней расстановке сил перевес демократам обеспечит вице-президент Камала Харрис, чей голос, согласно американским законам, является решающим.

Кэтрин Кортес Масто – сенатор со стажем, впервые ее избрали шесть лет назад, и она стала первой латиноамериканкой в американском Сенате. Свою предвыборную программу Масто тогда построила на критике Трампа. И, похоже, не прогадала.

Сохранение контроля над Сенатом Байден уже радостно прокомментировал, заявив, что результат выборов превзошел все его ожидания.

С какой-то стороны он прав, поскольку в США на промежуточных выборах в Конгресс традиционно побеждает оппозиционная партия, и подобного результата не было уже двадцать лет. Что особенно удивительно на фоне высочайшей за последние 40 лет инфляции и рейтинга самого Байдена, бьющего антирекорды.