В Британии не будут спрашивать имя действующего премьер-министра при проверке на деменцию

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS

Теневой государственный секретарь по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Великобритании Уэс Стритинг посоветовал не спрашивать у страдающих деменцией граждан - кто нынче возглавляет правительство страны. Традиционно этот вопрос задавался людям во время теста на когнитивные способности.

По мнению Стритинга, слишком быстрая смена премьер-министров в королевстве просто не оставляет пожилым людям шансов: смена трех глав правительства за последние два с половиной месяца – это уже слишком, пишет The Mirror.

Лохматый Борис Джонсон, мимолетная Лиз Трасс и мало изученный пока Риши Сунак…

– Нельзя ожидать от пациентов, что они назовут имя премьер-министра, если правительства меняются так же часто, как и погода, – заявил Стритинг.

Кроме того, отмечают эксперты, нежелательным на фоне недавней смерти Елизаветы II для пациентов в возрасте может оказаться и вопрос о правящем монархе.

Похоже, что у британского общества не осталось ничего постоянного, за что может зацепиться угасающий разум пожилых англичан.