Всего 7 минут ходьбы в день: Медики доказали, что даже небольшая физическая активность творит с организмом чудеса

Фото: Shutterstock

Полтора часа тренировки? Десять тысяч шагов? На самом деле даже совсем даже совсем небольшая физическая активность творит с организмом человека чудеса. И реально способна спасти от смерти.

Это доказали испанские медики из Исследовательского центра службы первой помощи провинции Бискайя. Они провели долгое и масштабное исследование: в течение 15 лет наблюдали 3357 человек.

Это были обычные пациенты местных поликлиник из 11 городов Испании, с распространенными хроническими заболеваниями - артритами и артрозами, диабетом, гипертонией... Многие вели сидячий образ жизни, набрали вес. Им всем советовали если не заниматься физкультурой, то хотя бы быть активнее, больше ходить. Кто-то следовал советам врачей, кто-то нет.

Медики все 15 лет дотошно следили, как меняется здоровье участников эксперимента. Отступают ли старые болячки, появляются ли новые. Вывод очень простой: даже минимальная физическая активность критически важна для здоровья.

Что значит минимальная? Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150 минут в неделю быстро ходить, заниматься фитнесом, играть в бадминтон. Любые другие виды физической активности тоже подходят. То есть в среднем на физкультуру надо отводить 25 минут в день.

Исследование испанцев эту норму подтверждают: среди тех, кто ее выполнял, смертность была на 50% ниже, чем у людей того же возраста и с теми же изначальными параметрами здоровья, но ведущих абсолютно неспортивный образ жизни. Получается, что 25 минут ходьбы в день вдвое снижают риск умереть от многих болезней! Статистику по отдельным недугам тоже вели. Закономерность работает практически для всех заболеваний.

Но это не все. Среди пациентов были люди, которые по 40 лет не занимались вообще никакой физкультурой. А потом потихоньку начали. По разным причинам - на пенсию вышел и время появились, решила похудеть и так далее. Так вот: благотворный эффект физической активности проявлялся и у них! Так что начинать не поздно в любом случае.

И ещё один вдохновляющей результат. Даже 50 минут активного движения в неделю на 30% снижают риск умереть от большинства заболеваний. То есть всего 7 минут в день! Быстрым шагом на метро, или по лестнице вверх вместо лифта. Уже отлично.

- Врачи, обычные терапевты в поликлиниках, должны прописывать пациентам физические упражнения точно так же, как лекарства, - уверен Гонсало Грандес, руководивший исследованием.