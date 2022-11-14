Работа российской артиллерии в зоне СВО. Фото: Александр КОЦ

В спорте редко, но встречается такая штука: играющий тренер. Это когда наставник команды сам выходит на поле и гоняет мяч или шайбу вместе с подопечными. Понятно, что если команда проиграла, то горечь поражения хлебнет и игрок-наставник. А вот чего в спорте представить невозможно - это играющего судью. Ведь ясно, что он по определению не может быть объективным, если играет за своих, и сделает все, чтобы его команда победила.

Но это в спорте такое невозможно. А в международной политике играющий судья, он же Запад и, точнее, США - явление привычное с тех пор, как мир тридцать лет назад стал однополярным. «Победители» в холодной войне по определению стали для «побежденных» и судьями, и наставниками. Проиграли? Признали 70 лет своей истории «черной дырой»? Вот и тянитесь к свету, перенимайте передовой опыт цивилизационного строительства. Копируйте его и вступайте в справедливую конкуренцию со странами свободного мира. Играйте по правилам, мы вам их подскажем…В связи с этим становится ясна причина Спецоперации на Украине.

Но с конкуренцией как-то сразу не заладилось. Пустить явного «лузера» на площадку, которую не он создавал, с правом что-то на ней регулировать - кто ж такое в здравом уме представить может? У рынка - не важно, местный он или глобальный - есть дирекция. Она на нем порядки и устанавливает. Хотите войти и честно торговать? Будьте любезны, встаньте вот там, в сторонке, где мы вам место отвели. И соблюдайте правила, мы за этим следить строго будем. Убедимся, что соответствуете, может, и местечко получше предложим.

То, что дирекция этого рынка сама на нем торгует, не до всех сразу дошло. Поэтому пока ваш товар распорядителю нужен или не создает конкуренции его собственному - стойте тут и торгуйте на здоровье. А если слишком жирный куш откусили или поставили под угрозу доходы начальников, тут администрация, она же - играющий судья - сначала предупреждение вам сделает. Если не дошло - в свой суд пригласит, ну а если и с его решением не согласны, то прилавочек ваш снести к чертовой матери придется.

Несколько примитивно, но по сути вполне соответствует суровой правде жизни. Как только Россия, после десятилетий добросовестных, но безуспешных попыток стать «своим» для Запада, бросила вызов «миропорядку, основанному на правилах», играющий судья санкционного свистка изо рта не вынимает. Подсчитано, что в общей сложности на нас наложено уже свыше 13 тысяч всевозможных рестрикций. Столько «штрафного времени» еще ни один другой игрок в глобальный мир никогда не получал.

Формально есть и некоторые ну совсем независимые инстанции, к которым теоретически можно апеллировать, если действия дирекции рынка (играющего судьи) вам не по нраву. ООН там, другие международные институты. Правда, как американцы давят на своих союзников и вассалов, чтобы те «правильно» голосовали по неудобным для США вопросам, нам уже хорошо показали. Недаром и штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, куда американцы, вопреки всем взятым на себя обзательствам, могут не пускать к себе дипломатов из слишком строптивых стран. А какие вопросы, если США любезно на своей территории пригрели эту организацию и платят за ее содержание больше всех других?

Эта «ненавязчивая забота» заокеанских ребят за международными организациями и ее плоды хорошо видны на примере, о котором недавно рассказал в своем телегам-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. 31 октября в СБ прошло заседание, созванное западниками в связи с выводами ИКАО по инциденту с самолетом компании «Ryanair» в мае 2021 года. Тогда самолет ирландской авиакомпании экстренно сел в аэропорту Минска после сообщений о заложенной на борту бомбе, среди пассажиров был белорусский оппозиционный блогер Протасевич, которого задержали. По версии западников, самолет был посажен принудительно, по версии белорусов, угроза действительно существовала и протоколы ИКАО они не нарушали.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разбирательство в ИКАО, пишет Полянский, приобрело скандальный характер после того, как первоначальный доклад группы по расследованию инцидента фактически подтвердил версию официального Минска и западники, пользуясь большинством в Совете ИКАО, заставили эту организацию пересмотреть свои выводы на прямо противоположные. Есть опасность, считает наш дипломат, что ИКАО ждет печальная участь Организации по запрещению химоружия, техсекретариат которой после подтасовок доклада о химическом инциденте в сирийском городе Дума утратил к себе какое-либо доверие.

Наглядный пример того, как действует играющий судья при помощи созданной им «судейской бригады». Обыграть его по правилам практически невозможно, потому что по ходу игры, если она складывается не в его пользу, он просто меняет эти правила. Вот зачем Россия начала Спецоперацию на Украине.

31 октября в СБ ООН прошло заседание, созванное в связи с выводами ИКАО по "минскому" инциденту с самолетом компании «Ryanair» в мае 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все-таки придется вернуться и к спорту. Не все там, как говорится, однозначно, как может показаться. «О спорт, ты - мир!» - когда вы в последний раз слышали этот громкий в прошлом лозунг? Уж лет сорок он не актуален, потому что международный спорт превратился в полноценный инструмент конфронтации и наказания стран, мешающих Западу. Поэтому и здесь мы видим четкий след играющего судьи, умело управляющего допинговыми и политическими скандалами и удаляющего с поля неугодных.

Сегодня в международном спорте, кстати, еще одна напасть: играющий тренер пытается навязать свои представления о гендерном многообразии, подводя к Олимпиаде «с полным гендерным паритетом». Это как? Когда мужики, осознавшие себя бабами, будут с «натуральными» женщинами состязаться? Такой хоккей нам, точно, не нужен…

Где выход? Просто чаще, при оценке происходящего, задаваться вопросом: «А судьи кто?» И помнить способ радикальной борьбы с несправедливостью на поле: «Судью на мыло!».