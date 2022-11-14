«Это не граждане, а предатели»: депутат Госдумы предупредил о лишении гражданства за дискредитацию военных

Геннадий Зюганов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

… - Геннадий Андреевич, здравствуйте!

- Привет всем товарищам.

- В Госдуму поступили поправки о лишении приобретенного гражданства - за дискредитацию армии. Причем - это предложение президента Владимира Путина. Как вы к этому относитесь? Шла ли речь об этом на пленуме ЦК Компартии России?

- Пленум (состоялся в субботу, 12 ноября. - А.Г.) был посвящен столетию образования СССР, советскому народовластию, нашей программе вывода страны из кризиса, ключевым законам, бюджету развития и отмене «пенсионного людоедства» - тех новых сроков выхода на пенсию, возвращению к старой шкале.

Обсуждали помощь детям войны (Речь о Великой Отечественной.- А.Г.) и поддержку народных предприятий…

- А о положении на фронте?

- Что касается специальной военной операции…

Мы давно говорим о том, что она переросла в войну натовцев, американцев против Русского мира.

Это видно повсюду. И в захваченной бандитами, нацистами, фашистами Украине, и в Европе.

Сносят памятники в Одессе, переименовывают улицы, убирают бюст Пушкина, издеваются над великолепным памятником Екатерине II…

Ну, большего безумия трудно себе представить.

И, когда на этом фоне начинают дискредитировать и армию, и всю нашу жизнь, всю нашу историю, - то, я считаю, это не граждане нашей страны, это пятая колонна, предатели, перебежчики.

И поэтому, я обязательно более внимательно посмотрю, какие там поправки…

- Очень толковые.

- Но, вообще, в условиях войны действуют другие законы, более жесткие и требовательные.

Не случайно на войне (давно все это написали) паникеры, дезертиры расстреливаются на месте.

- Эк вы хватили!

- Я не всегда понимал, что это означает.

Но, когда сам попадал в сложные ситуации, и когда видел – одни разбегаются, другие сражаются, а те, кто убежал, уже открыли фланги, и все остальные оказываются обречены, - понял, почему этот закон в армии действует.

Потому что, если ты защищаешь свой участок, борись, защищай. Как только ты его покинул, так разваливается все, и попадают в ловушку целые подразделения.

- Ну, это далековато от президентских поправок…

- Давайте внимательнее посмотрим, как он выписан, - этот закон, эти поправки.

Но, в принципе, всем надо понять, что против Русского мира, то есть - каждого из нас, каждого, кого Русский мир собирал все эти тысячу лет, - объявлена война.

А на войне надо действовать собранно, решительно и достойно.

И - всем отмобилизоваться. Потому что на кону жизнь целого государства.