СК России: украинские националисты хоронили военнопленных живьем

Один из военнослужащих сообщил, что был взят в плен превосходящими силами противника. Украинские военнослужащие связали ему руки и ноги, а также надели мешок на голову и не снимали несколько дней.

Российские военнослужащие, что в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию России, рассказали следователям СК России о многочисленных фактах издевательств над ними.

«Один из военнослужащих сообщил, что был взят в плен превосходящими силами противника. Украинские военнослужащие связали ему руки и ноги, а также надели мешок на голову и не снимали несколько дней. На протяжении этого времени его били. Будучи недовольными полученными ответами на свои вопросы, украинские националисты приставляли пистолет к его голове и угрожали застрелить и закопать. Последнюю угрозу они выполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей», - рассказывает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что побои были настолько тяжкими, что только пролежав в могиле порядка 5 часов, военнослужащий очнулся и понял, что присыпан землей.

«Российские военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, также рассказывают следователям подобных фактах», - отметила Петренко.

Она также подчеркнула, что показания военнопленных содержат примеры того, как представители киевской власти нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания.

Напомним, ранее СК России сообщил о расследовании ряда уголовных дел в отношении украинских националистов, которые избивали, расстреливали прохожих и велосипедистов на улицах Мариуполя. Они дали показания, но похоже совсем не раскаялись в содеянном.

Следственный комитет совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России, Министерством обороны Российской Федерации продолжают устанавливать украинских националистов, причастных к пыткам и убийствам мирных граждан, а также российских военнослужащих, попавших в плен.

Отметим, что на сегодняшний день следователями СК России завершено расследование 116 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих, из них 104 уголовных дела направлены в Генеральные прокуратуры ДНР и ЛНР.