Раскрыт необычный факт о легендарном враче Фистале, певшем вместе с Кобзоном

Иосиф Кобзон и руководитель Донецкого ожогового центра при Институте неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака Эмиль Фисталь. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Мы уже сообщали, что в минувшие выходные состоялась учредительная конференция по созданию регионального отделения ЛДПР в Донецкой Народной Республике.

Не обошлось и без сенсаций.

Как рассказал «Комсомольской правде» лидер партии Леонид Слуцкий, в числе тех, кто составляет теперь там костяк отделения ЛДПР - 84-летний учёный с мировым именем Эмиль Фисталь.

…- Эмиль Яковлевич руководит Центром ожоговой терапии – одним из лучших на планете, - пояснил Слуцкий.

- Леонид Эдуардович, ещё раз фамилию, пожалуйста, назовите…

- Эмиль Яковлевич Фисталь! Если бы вы, Александр, жили в Донецке, то вам бы не пришлось переспрашивать. Потому что имя Фисталь на Донбассе знают практически все.

Это человек, который спас сотни жизней, в том числе, кстати, и тех, кто воевал в рядах ВСУ. Медицина как бы здесь исходит из клятвы Гиппократа, а не из каких-то других подходов. Ожоговая терапия очень сложное направление современной медицины. И центр в Донецке, действительно, работает на уровне мировых стандартов, здесь спасают безнадежных больных.

Вы, наверное, поразитесь, если я скажу, что здесь выживают люди с 97 - 98 процентами поражения поверхности тела от ожога. Это совершенно невероятные результаты.

- Извините, что перебиваю. Просто я 9 раз был с Иосифом Кобзоном в Донбассе, в том числе и в этом центре, встречался с выдающимся доктором. Просто это интервью пойдет не только на сайте, но и на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). И мне хотелось, чтобы имя выдающегося академика из ваших уст звучало более четко. Вот и все, почему я переспросил.

- Конечно, конечно, ради Бога. Иосиф Давыдович, царство небесное, вечная память, дружил с Эмилем Яковлевичем. Они вместе пели, вместе музицировали. Эмиль Яковлевич – автор многих песен, он не только гениальный врач. Иосиф Кобзон десятки раз бывал в его центре.

… И ещё «КП» стало известно, что легендарный Эмиль Фисталь, который никогда не состоял ни в какой партии, в ряды ЛДПР вступил в память о Владимире Жириновском.