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14 ноября 2022 9:10

Уехавшие из России Моргенштерн* и Андрей Макаревич* оказались в долгах

Рэпер Моргенштерн* накопил долгов на налогам на 886 тысяч
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Рэпер Моргенштерн накопил налоговых задолженностей на 886 тысяч рублей.

Рэпер Моргенштерн накопил налоговых задолженностей на 886 тысяч рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Покинувшие Россию знаменитости привыкают к новой жизни за рубежом: сбивают ценники, соглашаясь на меньшие гонорары, приспосабливаются к куда более тесным площадкам и едут с гастролями в дальние страны. Так, например, осевший в Израиле Андрей Макаревич планирует тур по США: на февраль у рокера там намечены полтора десятка концертов. Плюс частные вечеринки, за которые музыкант, признанный в РФ иноагентом, со своим коллективом получает от 50 тысяч евро.

Рэпер Моргенштерн, который на родине также "дослужился" до статуса иноагента, перебрался в ОАЭ. Теперь некогда главный хулиган отечественного шоу-бизнеса поёт для русскоговорящей публики за 30 тысяч долларов: это втрое меньше его прежних заработков. И также планирует поездку в Штаты, где концерты пройдут в залах до 1000 мест.

Между тем, в России у обоих музыкантов остались незаконченные дела. Как выяснил сайт KP.RU, Андрей Макаревич задолжал по налогам на доходы физических лиц 137 тысяч рублей. Всё это - пени по просроченным обязательным платежам государству. Но куда большая брешь в бюджете обнаружилась у рэпера: Алексей Тагирович Моргенштерн (именно так по паспорту зовут исполнителя) накопил задолженностей аж на 886 тысяч рублей. Такая сумма набежала из двух платежей: 681 тысяча - долг по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (это знакомая строка расходов для всех бизнесменов); 205 тысяч - пени за просрочку. К слову, с такими дырами в бюджете обоих музыкантов не выпустили бы за границу из России.

Андрей Макаревич задолжал по налогам на доходы физических лиц 137 тысяч рублей.

Андрей Макаревич задолжал по налогам на доходы физических лиц 137 тысяч рублей.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако, платить налоги, даже находясь за рубежом, все равно придется.

- Действительно, человек, который находится за пределами Российской Федерации, не освобождается от ответственности перед государством, гражданином которого он является, - отметил звездный адвокат Андрей Алешкин. - И уплата налогов - одно из главных обязательств граждан. Если этого не сделать добровольно, платежи будут взысканы Налоговой службой в судебном порядке; на счета и имущества таких недобросовестных плательщиков может быть наложен арест.

Адвокат Андрей Алешкин.

Адвокат Андрей Алешкин.

Также, по словам адвоката, налоги уехавших из России звёзд могут значительно возрасти в ближайшее время.

- Если в течение календарного года гражданин более, чем шесть месяцев, отсутствует на территории России, он теряет налоговое резидентство РФ. И в этом случае платежи с доходов возрастают с 13% до 30%, - добавил Андрей Алешкин.

*признаны иноагентами в РФ.

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