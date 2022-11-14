Индекс «Пятёрочки»: в третьем квартале стоимость проднабора сети была ниже рынка на фоне замедления инфляции

В июле-сентябре минимальный продовольственный набор на месяц, по данным Росстата, стоил 5,7 тыс. рублей в среднем по стране, в Москве – 7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 6,4 тыс. рублей. Стоимость аналогичной продуктовой корзины в «Пятёрочке» в этот период составляла 5,2 тыс. рублей в магазинах Центральной части России, на Урале и в Сибири, порядка 5,7 тыс. рублей – в столичных объектах, 5,5 тыс. рублей – в петербургских.

Таким образом, индекс «Пятёрочки», то есть соотношение цены базовой корзины продуктов в «Пятёрочке» и в среднем на рынке, составил 92%, 81% и 86% соответственно. В Москве проднабор в магазинах сети стоил дешевле на 19%, чем в среднем в городе, а в Петербурге – на 14% дешевле.

В третьем квартале продовольственная инфляция составила 15,6% г/г, что на 3,9 п.п. ниже, чем во втором квартале текущего года. По данным Росстата, цены на продовольствие в июле-сентябре снижались почти по всем товарным категориям (в среднем – на 3,6% к предыдущему кварталу).

«Летние месяцы и начало осени – традиционный период снижения цен на продовольственные товары. При этом в текущем году в третьем квартале рекордно, почти на четверть, снизились цены на плодоовощную продукцию. Это связано, во-первых, со сбором очень хорошего урожая сельскохозяйственных культур, во-вторых – с высокой базой прошлого года. Кроме того, на общее снижение цен повлияло укрепление рубля», — поясняет руководитель направления макроэкономического анализа X5 Group Илья Фёдоров.

«Пятёрочка» старалась обеспечить наиболее доступное для потребителей предложение в основных категориях. Так, капуста в «Пятёрочке» в третьем квартале стоила в среднем на 27% ниже рынка, морковь – на 25%, яблоки – на 23%. Курица в сети стоила дешевле значений Росстата на 22%, яйца – на 16%. В целом, значительная часть продуктов, входящих в базовую корзину Росстата, в магазинах сети были ниже среднерыночных показателей: вермишель – на 24%, пшено – на 20%, подсолнечное масло – на 16%, картофель – на 15% и т.д.

Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в «Пятёрочке» стоил почти в полтора раза дешевле, чем в среднем по рынку. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила в среднем 3,2 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – 3,6 тыс. рублей.