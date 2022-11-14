На допросе исполнительница теракта также заявила, что прошла специальную подготовку в лагерях отрядов народной самообороны сирийских курдов, связанных с РПК. Снимки предоставлены «Комсомольской Правде» источником в полиции Стамбула.

Что известно о теракте в Стамбуле: последние новости на 14 ноября 2022

Стамбул уже почти шесть лет не сталкивался с масштабными террористическими актами. Кошмар, захлестнувший Турцию в 2015-2016 годах из-за действий террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), усилиями правоохранительных органов сошёл на нет, и, казалось, ничего не должно нарушать покой Стамбула - «туристической Мекки» страны. Вчерашний взрыв на знаменитой стамбульской пешеходной улице Истикляль, на которой расположены многочисленные генконсульства, в том числе России, мгновенно разрушил спокойный уик-энд миллионов турецких граждан. Рассказываем, что что известно о теракте в Стамбуле на 14 ноября 2022 года.

Шестеро погибших, более 80 раненых

В результате теракта шесть человек погибли, 81 получили ранения, 50 из них уже выписаны из больниц, пятеро находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. По имеющимся у российского генконсульства в Стамбуле данным, в результате взрыва пострадало трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует.

Во время допроса выяснилось, что лицо, совершившее теракт, является гражданкой Сирии, её зовут Альхам Альбашир. Снимки предоставлены «Комсомольской Правде» источником в полиции Стамбула.

Задержана гражданка Сирии

Официальная позиция следствия склоняется к «курдскому следу». Женщина, которая, по данным уличных видеокамер, подложила пакет с бомбой на скамейку и была задержана по горячим следам в стамбульском районе Эсенлер в результате совместной операции полиции и Национальной разведывательной организации, по предварительным данным, является членом РПК.

«Во время допроса выяснилось, что лицо, совершившее теракт, является гражданкой Сирии, её зовут Альхам Альбашир. Она является агентом PYD (связанная с РПК партия сирийских курдов «Демократический союз» – ред.) и прибыла в нашу страну незаконно через сирийские Африн и Идлиб для совершения теракта», - сообщили в полиции Стамбула. По данным МВД Турции, при теракте был использован тринитротолуол.

На допросе исполнительница теракта также заявила, что прошла специальную подготовку в лагерях отрядов народной самообороны сирийских курдов, связанных с РПК. Власти Турции ранее неоднократно обвиняли США в поставках вооружения этой организации, которую Анкара считает террористической.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в стране знают, какое послание хотели передать те, кто стоит за терактом, упомянув при этом США. Снимки предоставлены «Комсомольской Правде» источником в полиции Стамбула.

«Послание получили»

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в стране знают, какое послание хотели передать те, кто стоит за терактом, упомянув при этом США. «Мы это послание получили. Пусть не сомневаются – наш ответ будет очень жёстким. Я думаю, что соболезнования, которые передали США, похожи на то, когда убийца первым приходит на место преступления… Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Террористка поймана. Если бы мы ее не задержали, она бы сбежала в Грецию. Кто поддерживает и кормит PYD, тот и виновен. Нет смысла обсуждать пешек», - сказал турецкий министр.

Он добавил, что помимо террористки, был задержан человек, который якобы руководил операцией по ее ликвидации, чтобы замести следы преступления.

По данным МВД Турции, при теракте был использован тринитротолуол. Снимки предоставлены «Комсомольской Правде» источником в полиции Стамбула.

Удар по туризму и экономике

«КП» удалось получить комментарий в полиции Стамбула: «Теракт мог быть местью курдских террористов за множество неудач и провалов, которые их организации понесли внутри страны и за её пределами за последнее время».

Представитель туристической отрасли Стамбула, пожелавший остаться неизвестным, сказал КП, что вчерашний теракт напоминает страшные времена 2015-2016 гг., когда Турция шла на выборы, и террористы таким образом пытались воздействовать на избирателей. «Думаю, что сейчас мы видим похожую картину: организаторы теракта пытаются запугать общество в преддверии президентских и парламентских выборов, которые должны пройти в будущем году. Не исключено, что таким образом Запад, прячась за чужими спинами, показывает нам кулак вследствие множества политических и военных разногласий с Турцией. Конечно, этот кровавый теракт нанесёт ущерб туристической отрасли и негативно скажется на экономике страны».