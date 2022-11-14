2022 год стал праздником для патриотов Чёрного континента. Войска Франции, последние девять лет стоявшие в её бывших колониях в Западной Африке, готовятся уходить. Фото: EASTNEWS/AFP

2022 год стал праздником для патриотов Чёрного континента. Войска Франции, последние девять лет стоявшие в её бывших колониях в Западной Африке, готовятся уходить. Почему европейская политика в регионе потерпела крах? Об этом в беседе с сайтом KP.RU рассказал политический аналитик Абдурахман Сибю (Abdourahamane Siby) из Мали:

— Из-за неэффективности французской политики её влияние на Западную Африку и Сахельский регион неуклонно снижается. За девять лет военного присутствия здесь Париж так и не смог покончить с терроризмом и нестабильностью, запомнившись лишь вмешательством во внутренние дела наших государств. Больше того, с тех пор эти угрозы даже возросли: если на момент прихода французов в 2013 году международные экстремисты проявляли активность в основном в Мали, то сейчас под их влияние попали ещё минимум три страны, и есть опасность дальнейшего распространения, — утверждает господин Сибю.

По его словам, из-за этого всё больше жителей Мали, особенно молодого возраста, задавались вопросом: «А для чего вообще нам французское присутствие?» — и в течение трёх последних лет призывали вывести европейские войска из республики. Что грозит вызвать цепную реакцию обрушения французского влияния по всей Западной Африке:

— Теперь, когда французские контингенты покинули Мали, такие же требования стали звучать от общественности соседних стран: в Буркина-Фасо, Нигере, Чаде, — говорит Абурахман Сибю.

Другие собеседники отмечают корыстный интерес Елисейского дворца в ходе почти десятилетнего военного присутствия в регионе. Так, основатель фонда FYPEJA и член Африканского Молодежного форума мира по имени Юссуф Юссуф в интервью KP.RU отмечает, что Франция «совершенно случайно» разместила легионы именно в тех районах Мали, где имеются золотые прииски. То есть, по мнению эксперта, «насильственное присутствие Франции здесь — это колониальная оккупация».

Однако Кремль, ставший новым партнёром Мали вместо Парижа, демонстрирует совершенно другой подход. Благодаря российским военным экспертам, прибывшим в жаркий регион за последнее время, безопасность заметно укрепилась:

— Мали приветствует сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом, результат менее чем за год оказался весьма успешным по мнению как местного правительства, так и жителей, — подчеркнул в беседе с KP.RU господин Юссуф.