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ЗДОРОВЬЕ14 ноября 2022 11:12

Врач может задать пациенту всего четыре вопроса и спасти ему жизнь. Но не задает

ВОЗ подготовила анкету, которая поможет врачам определить риски заболеваний для пациента
Анна КУКАРЦЕВА
ВОЗ считает, что любой врач или медсестра могут спасти пациента от грядущих напастей вроде гипертонии, диабета и даже рака, если будут чуточку внимательнее и вместо того, чтобы с умным видом изучать анализы, поговорят с пациентом.

ВОЗ считает, что любой врач или медсестра могут спасти пациента от грядущих напастей вроде гипертонии, диабета и даже рака, если будут чуточку внимательнее и вместо того, чтобы с умным видом изучать анализы, поговорят с пациентом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВОЗ считает, что любой врач или медсестра могут спасти пациента от грядущих напастей вроде гипертонии, диабета и даже рака, если будут чуточку внимательнее и вместо того, чтобы с умным видом изучать анализы, поговорят с пациентом. По данным ВОЗ, в Европе каждый год от таких заболеваний умирает около 8 млн человек. Спасти всех этих людей могла бы профилактика, только вот врачи этим не занимаются.

«Врачи знают, что курение, употребление алкоголя, недостаток физической активности и нездоровое питание — главные факторы, которые портят здоровье и способствуют развитию болезней. Но почему-то редко доносят это до своих пациентов, - говорит доктор Кремлин Викрамасингхе из Европейского офиса по неинфекционным заболеваниям. - А слова врачей — это очень эффективный инструмент. Наше недавнее исследование показало, что рекомендации по здоровому питанию, которые дают работники первичного звена здравоохранения, помогают повысить количество фруктов, овощей и клетчатки в рационе, и сократить общее количество жира, что позволяет снизить уровень холестерина в сыворотке крови».

ВОЗ подготовила для врачей анкету, которая поможет врачам определить риски заболеваний для пациента. И составить план по сокращению влияния этих факторов. Четыре главных вопроса:

* Когда вы закуриваете первую сигарету утром, через какое время после пробуждения?

* Сколько раз в неделю вы едите сладости или пьете сладкие напитки?

* Как часто вы пьете алкоголь?

* Сколько времени в день вы проводите сидя или полулежа?

Вопросы помогут человеку хотя бы задуматься о том, что он делает не так. Только вот у российских врачей есть всего 12 минут на прием. А в России вдобавок традиция, идти к доктору, когда уже совсем край. И тогда вопрос «сколько сладкого вы едите» окажется уже несмоевременным.

Конечно, господа из ВОЗ понимают проблему загруженности врачей и намекают, что системы здравоохранения стран должны как-то перестроиться и разгрузить докторов, чтобы у них было время обстоятельно поговорить, а не просто быстро-быстро спросить «какие жалобы». Или завести новую должность специалиста по изменению поведения пациентов.

Да, основные факторы риска не меняются. Лишний вес, сидячий образ жизни, злоупотребление алкоголем, нездоровье питание и недостаток физической активности — вот пять самых страшных рисков развития серьезных заболеваний. И люди про это знают, но думают — да пронесет. Слово врача может оказаться решающим. Ведь люди постороннему мнению, тем более — мнению человека в белом халате.

Красота и здоровье