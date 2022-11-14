Врач может задать пациенту всего четыре вопроса и спасти ему жизнь. Но не задает

ВОЗ считает, что любой врач или медсестра могут спасти пациента от грядущих напастей вроде гипертонии, диабета и даже рака, если будут чуточку внимательнее и вместо того, чтобы с умным видом изучать анализы, поговорят с пациентом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВОЗ считает, что любой врач или медсестра могут спасти пациента от грядущих напастей вроде гипертонии, диабета и даже рака, если будут чуточку внимательнее и вместо того, чтобы с умным видом изучать анализы, поговорят с пациентом. По данным ВОЗ, в Европе каждый год от таких заболеваний умирает около 8 млн человек. Спасти всех этих людей могла бы профилактика, только вот врачи этим не занимаются.

«Врачи знают, что курение, употребление алкоголя, недостаток физической активности и нездоровое питание — главные факторы, которые портят здоровье и способствуют развитию болезней. Но почему-то редко доносят это до своих пациентов, - говорит доктор Кремлин Викрамасингхе из Европейского офиса по неинфекционным заболеваниям. - А слова врачей — это очень эффективный инструмент. Наше недавнее исследование показало, что рекомендации по здоровому питанию, которые дают работники первичного звена здравоохранения, помогают повысить количество фруктов, овощей и клетчатки в рационе, и сократить общее количество жира, что позволяет снизить уровень холестерина в сыворотке крови».

ВОЗ подготовила для врачей анкету, которая поможет врачам определить риски заболеваний для пациента. И составить план по сокращению влияния этих факторов. Четыре главных вопроса:

* Когда вы закуриваете первую сигарету утром, через какое время после пробуждения?

* Сколько раз в неделю вы едите сладости или пьете сладкие напитки?

* Как часто вы пьете алкоголь?

* Сколько времени в день вы проводите сидя или полулежа?

Вопросы помогут человеку хотя бы задуматься о том, что он делает не так. Только вот у российских врачей есть всего 12 минут на прием. А в России вдобавок традиция, идти к доктору, когда уже совсем край. И тогда вопрос «сколько сладкого вы едите» окажется уже несмоевременным.

Конечно, господа из ВОЗ понимают проблему загруженности врачей и намекают, что системы здравоохранения стран должны как-то перестроиться и разгрузить докторов, чтобы у них было время обстоятельно поговорить, а не просто быстро-быстро спросить «какие жалобы». Или завести новую должность специалиста по изменению поведения пациентов.

Да, основные факторы риска не меняются. Лишний вес, сидячий образ жизни, злоупотребление алкоголем, нездоровье питание и недостаток физической активности — вот пять самых страшных рисков развития серьезных заболеваний. И люди про это знают, но думают — да пронесет. Слово врача может оказаться решающим. Ведь люди постороннему мнению, тем более — мнению человека в белом халате.