Чтобы победить диабет, надо соблюдать пять правил

Эндокринолог Шарафетдинов назвал пять правил, соблюдение которых поможет победить диабет Фото: Shutterstock

Настоящий бич современности — диабет второго типа, который буквально косит молодых. Мы слишком много едим, а двигаемся слишком мало, плюс – хронические стрессы. Как результат - избыточной массой тела и ожирением страдают все больше людей в мире, в том числе детей, повышая риск развития диабета, рассказал «Комсомолке» кандидат медицинских наук, сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Андрей Шарафетдинов. Каждый год детей, страдающих от ожирения в России, становится на 9% больше, а подростков – на 7,6% в год. Но ладно мы — даже на островах Тонга, где полно фруктов, народ хлещет газировку, и ожирение — у 95% населения.

Как остановить эту пандемию? Секрет прост – формировать здоровые пищевые привычки, любовь ко вкусу натуральных продуктов, и способность получать удовольствие от физической активности. И все это — смолоду и всей семьей.

На что важно обратить внимание, чтобы снизить риски?

1. Есть меньше хлебобулочных изделий, картофеля, колбас, - то есть продуктов, богатых углеводами и крахмалом, переработанного мяса.

2. Уменьшить количество жира, особенно насыщенных жиров животного происхождения, снизить уровень простых углеводов - особенно сахара. А значит, прощай пирожные и сладкая газировка, здравствуй фрукты (причем, не налегая на те, где особенно много сахара, как в винограде, например) и овощи, богатые пищевыми волокнами. Известный источник клетчатки – капуста всех видов, и цветная, и кочанная, и брокколи, а также цельнозерновой хлеб и крупы, порции орехов и семян.

3. Предпочтение отдавать продуктами, богатыми белком и минеральными веществами и микроэлементами. Птица, рыба, яйца, молочные продукты подойдут.

4. Важно в целом снизить калорийность питания. Людям с ожирением полезно уменьшить массу тела на 5 – 7 процентов за 6 – 12 месяцев, а для этого нужна сильная мотивация, целеустремленность и поддержка родных и близких. Однако доказано, что, чем раньше мы перейдем к здоровым привычкам, тем больше вероятность того, работоспособность поджелудочной железы сохраниться.

5. Активно тренироваться не менее двух с половиной часов в неделю.

Недавнее исследование (https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-022-05813-3 ), опубликованное в журнале Diabetologia, выявило связь между временем суток, в которое вы тренируетесь, и тем, как реагирует уровень инсулина в организме. Оказалось, что у тех, кто занимался спортом днем или вечером, невосприимчивость к инсулину снижалась: на 18 процентов у тех, кто активничал днем, и на 25 процентов у тех, кто занимался спортом вечером. Конечно, это не отменяет пользы утренней зарядки, да и активничать прямо перед сном все-таки не стоит. Нервной системе нужно дать время на то, чтобы затормозить процессы возбуждения и подготовить организм ко сну.

И определенно хорошая новость: клетки организма лучше реагируют на инсулин, который снижает уровень сахара в крови, в течение 16 часов после спорта, так что тренированное тело и мышцы - это противоядие от высокого уровня сахара в крови в течение всей жизни.