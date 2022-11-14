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14 ноября 2022 11:25

Чтобы победить диабет, надо соблюдать пять правил

Эндокринолог Шарафетдинов назвал пять правил, соблюдение которых поможет победить диабет
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Эндокринолог Шарафетдинов назвал пять правил, соблюдение которых поможет победить диабет

Эндокринолог Шарафетдинов назвал пять правил, соблюдение которых поможет победить диабет

Фото: Shutterstock

Настоящий бич современности — диабет второго типа, который буквально косит молодых. Мы слишком много едим, а двигаемся слишком мало, плюс – хронические стрессы. Как результат - избыточной массой тела и ожирением страдают все больше людей в мире, в том числе детей, повышая риск развития диабета, рассказал «Комсомолке» кандидат медицинских наук, сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Андрей Шарафетдинов. Каждый год детей, страдающих от ожирения в России, становится на 9% больше, а подростков – на 7,6% в год. Но ладно мы — даже на островах Тонга, где полно фруктов, народ хлещет газировку, и ожирение — у 95% населения.

Как остановить эту пандемию? Секрет прост – формировать здоровые пищевые привычки, любовь ко вкусу натуральных продуктов, и способность получать удовольствие от физической активности. И все это — смолоду и всей семьей.

На что важно обратить внимание, чтобы снизить риски?

1. Есть меньше хлебобулочных изделий, картофеля, колбас, - то есть продуктов, богатых углеводами и крахмалом, переработанного мяса.

2. Уменьшить количество жира, особенно насыщенных жиров животного происхождения, снизить уровень простых углеводов - особенно сахара. А значит, прощай пирожные и сладкая газировка, здравствуй фрукты (причем, не налегая на те, где особенно много сахара, как в винограде, например) и овощи, богатые пищевыми волокнами. Известный источник клетчатки – капуста всех видов, и цветная, и кочанная, и брокколи, а также цельнозерновой хлеб и крупы, порции орехов и семян.

3. Предпочтение отдавать продуктами, богатыми белком и минеральными веществами и микроэлементами. Птица, рыба, яйца, молочные продукты подойдут.

4. Важно в целом снизить калорийность питания. Людям с ожирением полезно уменьшить массу тела на 5 – 7 процентов за 6 – 12 месяцев, а для этого нужна сильная мотивация, целеустремленность и поддержка родных и близких. Однако доказано, что, чем раньше мы перейдем к здоровым привычкам, тем больше вероятность того, работоспособность поджелудочной железы сохраниться.

5. Активно тренироваться не менее двух с половиной часов в неделю.

Недавнее исследование (https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-022-05813-3 ), опубликованное в журнале Diabetologia, выявило связь между временем суток, в которое вы тренируетесь, и тем, как реагирует уровень инсулина в организме. Оказалось, что у тех, кто занимался спортом днем или вечером, невосприимчивость к инсулину снижалась: на 18 процентов у тех, кто активничал днем, и на 25 процентов у тех, кто занимался спортом вечером. Конечно, это не отменяет пользы утренней зарядки, да и активничать прямо перед сном все-таки не стоит. Нервной системе нужно дать время на то, чтобы затормозить процессы возбуждения и подготовить организм ко сну.

И определенно хорошая новость: клетки организма лучше реагируют на инсулин, который снижает уровень сахара в крови, в течение 16 часов после спорта, так что тренированное тело и мышцы - это противоядие от высокого уровня сахара в крови в течение всей жизни.

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