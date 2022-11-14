Роспотребнадзор: здоровое питание – для профилактики диабета

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября Фото: Shutterstock

До этого диагноз «сахарный диабет» не оставлял пациенту никакой надежды не только на выздоровление, но и на жизнь. Важные составляющие профилактики и лечения сахарного диабета – здоровое и сбалансированное питание, а также физическая активность.

Международная федерация диабета при поддержке ВОЗ инициировала официальное утверждение этой даты в 1991 году. Тема Всемирного дня борьбы с диабетом в 2022 году звучит так: «Доступ к лечению диабета – если не сейчас, когда?».

Рост заболеваемости сахарным диабетом, начиная со второй половины XX века, сравним с неинфекционной пандемией. По оценкам экспертов, 463 миллиона человек в мире страдают диабетом. По мнению экспертов Международной диабетической федерации, если эту тенденцию не остановить, то к 2030 году в мире будут 578 миллионов человек с сахарным диабетом, а к 2045 году – 700 миллионов.

В Российской Федерации за последние 20 лет число больных сахарным диабетом увеличилось в 2,5 раза. По данным ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», в России зафиксированы 4 937 098 пациентов с сахарным диабетом, и новый пациент выявляется каждые 100 секунд. Фактически каждый второй пациент (47 %) имеет диабетические осложнения.

Сахарный диабет входит в тройку болезней, наиболее часто приводящих к инвалидизации и смерти (вместе с онкологическими заболеваниями и атеросклерозом). Запущенный диабет, точнее, его осложнения, могут вызывать поражение сердца, кровеносных сосудов, глаз, почек и нервной системы. Причина смерти 43 % пациентов с сахарным диабетом – сердечно-сосудистые осложнения.

Ученые всего мира ведут многочисленные научные исследования, ищут возможность предупредить развитие сахарного диабета. Получены убедительные данные о том, что значительную долю случаев заболевания можно предотвратить, соблюдая принципы здорового образа жизни: рациональное питание, регулярная физическая активность, поддержание нормальной массы тела, отказ от вредных привычек.

«Сахарный диабет – действительно опаснейший вызов мировому сообществу. Представьте себе, что в мире каждые пять секунд один человек заболевает диабетом, каждые семь секунд – человек умирает, каждые 30 секунд – обречен на ампутацию. Такая статистика, причем этот список можно продолжить, потому что диабет «бьет» буквально по всем системам организма. Когда идет речь о сахарном диабете, то следует понимать, что это патологический процесс, он имеет генерализованный характер: страдают не только сердечно-сосудистая, но и нервная, репродуктивная и другие системы, страдает каждая клеточка организма.

Сахарный диабет – это сложнейшая медико-социальная задача. Это ведь не только вопрос современных специализированных клиник, но и разработка инновационных диагностических систем, новых лекарственных форм инсулина и таблетированных сахароснижающих препаратов. Это, прежде всего, качество продуктов питания, особенно в общепите, школах и детских садах, потому что в основе заболевания сахарным диабетом второго типа – неправильное питание. Наконец, это обязательная физическая активность: с детских лет и до седых волос, потому что триггеры заболевания сахарным диабетом – лишний вес (ожирение), нарушения углеводного обмена (метаболический синдром)», – комментирует президент «НМИЦ эндокринологии», член Президиума РАН, академик, доктор медицинских наук, профессор, президент Российской ассоциации эндокринологов, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения России Иван Иванович Дедов.

С 2019 года Роспотребнадзор проводит комплексную работу по реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в рамках нацпроекта «Демография», направленную на продвижение принципов здорового питания и снижение темпов роста ожирения в России.

Внедрена система мониторинга за состоянием и качеством питания различных групп населения в регионах, в особенности детей, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, а также связывающая здоровье населения со структурой питания и качеством пищевой продукции.

В постоянном режиме контролируются показатели качества продуктов. Роспотребнадзор проверяет качество и безопасность продуктов питания, представленных в магазинах и иных местах торговли, следит за соответствием маркировки товаров, занимается разработкой и проверкой стандартов.

Система мониторинга за состоянием питания помогает в разработке адресных просветительских и образовательных программ. К концу реализации проекта 30 миллионов человек в 80 субъектах России будут охвачены обучением по вопросам здорового и полноценного питания через адресные образовательные программы.

Ожидается также, что в результате проводимых мероприятий темп прироста показателя «заболеваемость ожирением» в России будет ежегодно уменьшаться в среднем на 5 %, а, следовательно – снизится и риск развития сахарного диабета.

Во Всемирный день борьбы с диабетом на портале здоровое-питание.рф будут опубликованы материалы о том, как выстроить сбалансированный рацион и противостоять развитию диабета, советы научных экспертов, рекомендации по питанию. В разделе «Книга рецептов. Готовим вместе» будут доступны рецепты простых и полезных блюд, подходящих для диабетиков.

14 ноября в соцсетях проекта «Здоровое питание» пройдет прямой эфир, посвященный Всемирному дню борьбы с диабетом. На самые актуальные вопросы ответит заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, д.м.н., президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация» Александр Юрьевич Майоров. Начало в 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

Более подробную информацию, как и рекомендации Роспотребнадзора по выбору фруктов и овощей, можно получить на сайте здоровое-питание.рф, а также на наших страницах ВКонтакте, Одноклассники и в Telegram-канале.