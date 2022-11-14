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Звезды14 ноября 2022 11:43

Травмированный Киркоров и молодая мама Сотникова : как прошло юбилейное шоу Плющенко

Олимпийский чемпион собрал друзей на ледовом спектакле
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
Евгений Плющенко отпраздновал две памятные даты впечатляющим ледовым шоу.

Евгений Плющенко отпраздновал две памятные даты впечатляющим ледовым шоу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно Евгений Плющенко отметил 40-летие. Так совпало, что в этом году самый титулованный фигурист празднует и 35-летие карьеры. Эти две громкие даты легендарный спортсмен решил отметить с поклонниками, на льду.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постановкой ледового спектакля, в котором были заняты ведущие российские фигуристы, занимался друг семьи Плющенко и легенда балета Сергей Филин. Продюсировала шоу, как всегда, супруга Евгения Яна Рудковская.

Сергей Филин.

Сергей Филин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Яна Рудковская.

Яна Рудковская.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самая знаменитая блондинка шоу-бизнеса плюс ко всему ещё и вела праздничное представление.

В зале, конечно же, были дети Яны и Евгения. А юный фигурист Александр Плющенко даже выступил в нескольких номерах шоу.

- Спасибо моей супруге. Без Яны так здорово не получилось бы!-поблагодарил жену Евгений Плющенко. -Я очень счастлив с Яной. Она мой любимый человек, единомышленник, друг. У нас уже двое совместных детей, но на этом мы не остановимся, хотим ещё дочку, -признался именинник.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, поздравить Евгения приехала и фигуристка Аделина Сотникова, которая недавно стала мамой. Это был первый выход в свет спортсменки после родов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появление в числе гостей Аделины -один из сюрпризов вечера. А их было немало.

- Без вас я был бы никем, спасибо люди! -поблагодарил 11 тысяч зрителей ВТБ «Арена» Евгений Плющенко. -Спасибо и моим друзьям, которые согласились поучаствовать сегодня в нашем шоу.

Сергей Полунин и Евгений Плющенко.

Сергей Полунин и Евгений Плющенко.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для зрителей было полной неожиданностью появление на льду Валерии, Филиппа Киркорова, Димы Билана и Мари Краймберри. Артисты пели свои хиты, а лучшие фигуристы планеты, включая юбиляра, катались под их вокал.

Дима Билан.

Дима Билан.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александра Трусова вообще сделала целую серию каких-то невероятных трюков с полётами.

Александра Трусова.

Александра Трусова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В том числе и под песни Филиппа Киркорова.

-Удивительный и непревзойденный Евгений Плющенко,-поздравил хозяина вечера король эстрады.-35 лет Женя на льду, а я 35 лет на сцене. 35 лет он представляет нашу страну по всему миру. Я тоже стараюсь не отставать. Только у Жени скользкая дорога. Его лед. Ему даже сложнее. Но тем слаще его победы и те медали, которые он привозил в нашу страну.

Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как оказалось, Филипп приехал поздравить друга, несмотря на то, что накануне травмировал ногу. Именно поэтому артист вышел на лёд не в парадных туфлях, а в дизайнерских удобных тапочках.

-Вчера Филипп Киркоров прислал нам видео, где у него течёт кровь, ему накладывают гипс,-рассказала kp.ru Яна Рудковская. -У Филиппа вообще какой-то непростой концертный тур выдался. То одна проблема, то другая. А теперь травма большого пальца на ноге. Я когда увидела видео, где он в крови, спросила: «Ты не приедешь?» А Филипп говорит: «Конечно, приеду. Я на одной ноге прискачу!»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вы знаете, такое отношение друзей нас с Евгением трогает и радует.

Поблагодарила Яна и звезду балета Сергея Полунина, который впервые поучаствовал в таком сборном спектакле. Танцовщик вышел на лёд вместе со своей женой, олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-Долгая была у меня карьера,-резюмировал Евгений Плющенко.-Сначала в любительском спорте, а сейчас уже я перешёл на другое поприще. Кто-то мне говорил, что 40 лет такая тяжёлая дата. Не знаю, я чувствую себя великолепно. Сегодня даже поставит рекорд, сделал бедуинский. В мире этот элемент никто не делает. А я в 40 лет его сделал. Так что, как говорится, в 40 лет и правда жизнь только начинается.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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