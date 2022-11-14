Травмированный Киркоров и молодая мама Сотникова : как прошло юбилейное шоу Плющенко

Евгений Плющенко отпраздновал две памятные даты впечатляющим ледовым шоу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно Евгений Плющенко отметил 40-летие. Так совпало, что в этом году самый титулованный фигурист празднует и 35-летие карьеры. Эти две громкие даты легендарный спортсмен решил отметить с поклонниками, на льду.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постановкой ледового спектакля, в котором были заняты ведущие российские фигуристы, занимался друг семьи Плющенко и легенда балета Сергей Филин. Продюсировала шоу, как всегда, супруга Евгения Яна Рудковская.

Сергей Филин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Яна Рудковская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самая знаменитая блондинка шоу-бизнеса плюс ко всему ещё и вела праздничное представление.

В зале, конечно же, были дети Яны и Евгения. А юный фигурист Александр Плющенко даже выступил в нескольких номерах шоу.

- Спасибо моей супруге. Без Яны так здорово не получилось бы!-поблагодарил жену Евгений Плющенко. -Я очень счастлив с Яной. Она мой любимый человек, единомышленник, друг. У нас уже двое совместных детей, но на этом мы не остановимся, хотим ещё дочку, -признался именинник.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, поздравить Евгения приехала и фигуристка Аделина Сотникова, которая недавно стала мамой. Это был первый выход в свет спортсменки после родов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появление в числе гостей Аделины -один из сюрпризов вечера. А их было немало.

- Без вас я был бы никем, спасибо люди! -поблагодарил 11 тысяч зрителей ВТБ «Арена» Евгений Плющенко. -Спасибо и моим друзьям, которые согласились поучаствовать сегодня в нашем шоу.

Сергей Полунин и Евгений Плющенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для зрителей было полной неожиданностью появление на льду Валерии, Филиппа Киркорова, Димы Билана и Мари Краймберри. Артисты пели свои хиты, а лучшие фигуристы планеты, включая юбиляра, катались под их вокал.

Дима Билан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александра Трусова вообще сделала целую серию каких-то невероятных трюков с полётами.

Александра Трусова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В том числе и под песни Филиппа Киркорова.

-Удивительный и непревзойденный Евгений Плющенко,-поздравил хозяина вечера король эстрады.-35 лет Женя на льду, а я 35 лет на сцене. 35 лет он представляет нашу страну по всему миру. Я тоже стараюсь не отставать. Только у Жени скользкая дорога. Его лед. Ему даже сложнее. Но тем слаще его победы и те медали, которые он привозил в нашу страну.

Филипп Киркоров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как оказалось, Филипп приехал поздравить друга, несмотря на то, что накануне травмировал ногу. Именно поэтому артист вышел на лёд не в парадных туфлях, а в дизайнерских удобных тапочках.

-Вчера Филипп Киркоров прислал нам видео, где у него течёт кровь, ему накладывают гипс,-рассказала kp.ru Яна Рудковская. -У Филиппа вообще какой-то непростой концертный тур выдался. То одна проблема, то другая. А теперь травма большого пальца на ноге. Я когда увидела видео, где он в крови, спросила: «Ты не приедешь?» А Филипп говорит: «Конечно, приеду. Я на одной ноге прискачу!»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вы знаете, такое отношение друзей нас с Евгением трогает и радует.

Поблагодарила Яна и звезду балета Сергея Полунина, который впервые поучаствовал в таком сборном спектакле. Танцовщик вышел на лёд вместе со своей женой, олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-Долгая была у меня карьера,-резюмировал Евгений Плющенко.-Сначала в любительском спорте, а сейчас уже я перешёл на другое поприще. Кто-то мне говорил, что 40 лет такая тяжёлая дата. Не знаю, я чувствую себя великолепно. Сегодня даже поставит рекорд, сделал бедуинский. В мире этот элемент никто не делает. А я в 40 лет его сделал. Так что, как говорится, в 40 лет и правда жизнь только начинается.