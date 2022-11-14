Путин сделал заявление о поддержке военнослужащих и их семей

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Владимир Путин по видеосвязи переговорил с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Редкий случай: президент обратил внимание главы региона на экономические показатели, а тот не согласился с цифрами Кремля! Но потом все объяснилось. А в конце глава страны напомнил о поддержке мобилизованных.

- Фиксируется определенный спад инвестиций в основной капитал, - заметил российский лидер в самом начале.

- Спад инвестиций в основной капитал у нас, в общем-то, не просматривается, у нас довольно стабильная ситуация, - поспорил с президентом губернатор.

- Виктор Петрович, я не придумал эти цифры, у меня написано: сокращение инвестиций в основной капитал, спад на 2,7%, - настоял президент и попросил объяснить, если ему дали «устаревшие данные».

Дальше Виктор Томенко начал объяснять экономические нюансы статистики, да так, что нам даже пришлось искать в сети объяснения его слов. Если вкратце: для главы страны посчитали по одной методике, и вышло, что инвестиции снижаются. А губернатор считает по другой, и у него инвестиции «год от года растут».

А еще в Алтайском крае не было такого спада экономики во время ковида, поэтому и не было мощного восстановительного роста. Это влияет на показатели, если их сравнивать с общероссийскими.

В конце совещания Путин выразил свою поддержку Томенко:

- Хочу вас поблагодарить. По-моему, работа идёт, идёт неплохо.

А потом дал поручение на время спецоперации.

- Практически все говорят о тех программах поддержки, которые развёрнуты в регионах, поддержки нашим военнослужащим и членам их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И Вас просил бы обратить на это особое внимание, - обратился глава страны.