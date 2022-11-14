В Карелии судебные приставы взыскивают долги перед поставщиком тепла «Петербургтеплоэнерго»

Фото: пресс-служба компании «Петербургтеплоэнерго».

В Питкярантском районе Республики Карелии судебные приставы совместно с сотрудниками ООО «Петербургтеплоэнерго» обходят должников с целью выявления имущества для описи и последующего его изъятия в счет погашения образовавшейся задолженности перед поставщиком коммунальных услуг. Планируется обойти 33 потребителя, в отношении которых в соответствии с решением суда уже имеются исполнительные листы и приказы на взыскание задолженности за тепловую энергию. По части должников принят ряд процессуальных решений: вынесены постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, а также обращены взыскания на заработную плату.

Арест имущества должников - крайняя мера, которая применяется в случаях, когда все другие меры исчерпаны. До этого момента компания «Петербургтеплоэнерго» проводит активную работу со своими потребителями по улучшению платежной дисциплины, разъясняя необходимость вовремя оплачивать поставленную компанией тепловую энергию и предупреждая о последствиях, возникающих в случае образования долга.

Потребителям напоминают о том, что за несвоевременную или неполную оплату тепловой энергии и теплоносителя применяются штрафные санкции - начисляются пени: за каждый день просрочки платежа физическим лицам и владельцам помещений в МКД и жилых домов в соответствии со ст.155 Жилищного кодекса РФ, начиная с 31 дня просрочки, начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, и с 91 дня по 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ по день фактической.

Фото: пресс-служба компании «Петербургтеплоэнерго».

Наличие непогашенной задолженности является основанием для отказа в выплате субсидии и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, информация о сумме долга может быть направлена в бюро кредитных историй, что в дальнейшем может негативно повлиять на принятие решения о выдаче займов (кредитов) кредитными организациями.

В случае неоплаты потребителем задолженности она взыскивается в судебном порядке, причем потребитель оплачивает все судебные расходы, включающие госпошлину. Всего с начала текущего года в суды Республики Карелии было направлено около полутора тысяч исков на взыскание задолженности. В случае, если они не будут оплачены, к потребителям могут прийти судебные приставы. Соответствующий график посещений должников уже составлен.

В «Петербургтеплоэнерго» поясняют, что основным источником финансирования для проведения ремонтных работ на тепловых сетях является своевременная оплата потребленной тепловой энергии. Неплатежи ставят под вопрос ремонтную программу компании и бесперебойную подачу тепла в зимний период. Тем не менее «Петербургтеплоэнерго» выполняет все свои обязательства перед потребителями, решая свою главную задачу - обеспечение безаварийной работы современного генерирующего оборудования и тепловых сетей, чтобы качественно снабжать потребителей теплом и горячей водой.

КОНКРЕТНО

Оплата коммунальных услуг по платежным документам ООО «Петербургтеплоэнерго» должна производиться по следующим реквизитам:

Получатель: ООО «Петербургтеплоэнерго»

ИНН 7838024362,

КПП 783901001

р/с 40702810100000003272

в АО «АБ «РОССИЯ» в г. Санкт-Петербург

к/с 30101810800000000861

БИК 044030861.

Оплату по квитанции БЕЗ КОМИССИИ также можно произвести на официальном сайте ООО «Петербургтеплоэнерго» через личный кабинет или в разделе «Оплата».

Оплата квитанции с комиссией также возможна в отделениях банков или через их электронные сервисы.

Справки по телефону: 8(8142)76-98-93