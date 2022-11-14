История самой неудачливой звезды Голливуда: слава, ревность и потерянный прах

Исполнилось сто лет со дня рождения Вероники Лейк Фото: EAST NEWS

Есть такие красивые женщины, которым прощают их красоту другие женщины. Поводов для абсолютного прощения может быть два.

Первый: «Она была так несчастна, бедняжка! Недаром говорят, что лучше родиться не красивой, а счастливой».

Второй (мужчинам не понять): дама внесла крутой вклад в моду. А дамы такое могут – то миниюбку придумают, то прическу особенную.

ИСТОРИЯ ПРИЧЕСКИ

Голливудская актриса сороковых Вероника Лейк умудрилась сочетать оба этих повода. Она была забыта, брошена, не нашла личного счастья. Но, пока была известна, успела ввести в женскую моду аж целую прическу «Пикабу» или «Игра в прятки». И прическа стала настолько популярной, что правительство США даже попросила блондинку во время Второй Мировой как-то прическу сменить. Ибо у женщин-подражательниц портилось зрение, они не могли больше работать за станками, да и техника безопасности страдала: вот-вот волосы под шестеренку попадут.

Итак, прическа «пикабу»: с одной стороны волосы красиво прикрывают глаз, с другой падают безупречные локоны. Желательно, чтобы волосы были до лопаток минимум. Возникла эта красота случайно: во время съемок прядь актрисы упала на правый глаз, оператор не был к этому готов, тень стала слишком заметной, а простенькая Вероника превратилась в загадочную весьма барышню.

ИСТОРИЯ ДЕТСТВА

Папа был нефтяником и умер, когда девочке было десять. Это был взрыв, расследование которого заморозили. Мама вышла замуж за нью-йоркского карикатуриста. Потом заболела туберкулезом и началась перемена мест. Искали климат. Однажды белокурая красавица добралась до Голливуда, и ей как-то повезло. Фильм за фильмом красивая малютка (1,57м) проявляла скверный характер, но очень нравилась публике. Кто бы мог подумать, что история Золушки получит обратный отсчет?

ИСТОРИЯ ПРАХА

Собственно, вспоминать о ней никто почти не собирался. Умерла она в пятьдесят, будучи еще при жизни спущена с пьедестала роковой блондинки. В России больше всего известен фильм «Стеклянный ключ», но в США фильмография любимого старого кино была обширнее. А потом про нее говорили, что она – шизофреничка, алкоголичка и параноик. Один из ее коллег, игравший с ней, отказался подписывать контракт на приличную сумму со словами, что два фильма с Вероникой Лейк – это слишком много для одной жизни. После окончания звездной карьеры она то уединялась, то выходила замуж (4 мужа, умерла во время четвертого же бракоразводного процесса). Небольшой всплеск интереса пережила, работая то ли барменшей, то ли официанткой. Ну, знаете, как бывает: журналист нашел бывшую звезду и сделал интервью. В тот момент Вероника еще надеялась, что жизнь изменится. Этого не случилось: почки, печень, истерики.

Вероника не была супер-актрисой. Ее любили, как красивую куколку. А вспомнили в конце 90-х, когда сняли фильм «Секреты Лос-Анджелеса». Фото: EAST NEWS

Куча мужей не пришла на кремацию, оплаченную сыном. Сын просил у отца денег, а тот не дал. А потом прах лежал не востребованным в похоронном бюро Вирджинии: пусть и было завещание про то, как красиво полетит пепел где-нибудь над заливом. Дальше были легенды, что прах выкупили. И другие легенды, что пепел продавался в антикварном магазине где-то в Катскилле (городок в штате Нью-Йорк).

ИСТОРИЯ ПРО ТО, КАК ПОЯВИЛАСЬ КИМ БЕЙСИНГЕР

Вероника не была супер-актрисой. Ее любили, как красивую куколку. А вспомнили в конце 90-х, когда сняли фильм «Секреты Лос-Анджелеса». Это было красивое кино, которое назвали последним нуаром двадцатого века. Там играет Ким Бейсингер. Играет она не Веронику, а дорогую проститутку, которую нанимают именно потому, что она похожа на Веронику Блейк и всячески афиширует это сходство.

«Секреты Лос-Анджелеса» оказались фантастическим фильмом, погружающим в мир 40-х и начала 50-х годов. Было множество номинаций на «Оскар», но премию получили только в двух. Одна из них – актрисы второго плана. Ким Бейсингер. Ее звали на роль трижды, но она отказывалась: хотела с детьми быть.

Сама Вероника Блейк никогда не казалась чадолюбивой. После несчастного случая на съемочной площадке (будучи беременной, она споткнулась о кабель, ее ударило током, возникло жуткой кровотечение, а ребенок родился, но не прожил и недели). Как сложился бы путь этой девушки с идеальными волосами, очень узкой талией и дурным характером? Девушки из семьи рабочей, где очень сильно болел отец? Может, меньше было бы мужей и больше людей на похоронах.

В фильме про эти самые «секреты» проститутка в исполнении Бейсингер говорит полицейскому (его играет Рассел Кроу):

-Вы первый человек за пять лет, кто не сказал мне, что я копия Вероники Лейк в первые же минуты знакомства.

- Ты выглядишь лучше, чем Вероника Лейк, - отвечает герой Кроу.

Полагаю, это лучший комплимент для любой женщины. А еще Рут Майерс, худжоник по костюмам «Секретов», рассказывала про свою работу над костюмами героини так:

«С одной стороны, вас манит этот блеск. С другой стороны, создается впечатление, что вы будто не можете дотронуться до нее. Получался такой эффект, что вы смотрите на нее сквозь стакан воды или сквозь газ и что-то мешает вам прикоснуться».

Может, в этом и смысл истории бедной, несчастной Вероники Лейк: до нее не дотронуться.