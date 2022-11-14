Нацпроект «Производительность труда» будет продлен после 2024 года

К проекту предлагается привлечь в том числе предприятия ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство продлит национальный проект «Производительность труда», который изначально был рассчитан до конца 2024 года. С инициативой о продлении нацпроекта выступило Минэкономразвития. Премьер Михаил Мишустин идею поддержал.

Цель этого нацпроекта - обеспечить рост производительности труда в стране на уровне 5% в год. Как отметил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник, продление проекта позволит добиться развития экономики в целом и укрепить технологический суверенитет страны.

Как рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, продление нацпроекта позволит вдвое увеличить число предприятий-участников. К проекту предлагается привлечь предприятия ЖКХ, туризма, санатории и объекты здравоохранения. Сейчас в проекте уже участвуют более 4 тысяч компаний и подано 2 тысячи новых заявок на участие. Более 2 тысяч компаний, завершивших проект в 2019-2021 годах, увеличили свои доходы более чем на 60 млрд.руб.

- Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на нацпроект в этот же период. А если посмотреть на дополнительный вклад этих компаний в экономику в целом, он составляет более 380 млрд рублей, - рассказал Решетников.

Решетников также рассказал, что создано движение рационализаторов. Оптимизацией производств заняты более 10 тысяч специалистов. К 2024 году их число должно достигнуть 100 тысяч.

КСТАТИ

Правительство расширит производство авиадвигателей

Около 44 млрд.руб. будет выделено на расширение производства авиадвигателей для гражданских и военно-транспортных самолетов. Об этом сообщил Михаил Мишустин. Как рассказал Мишустин, в течение двух лет нужно выпустить около 50 двигателей ПД-8, необходимых для оснащения самолетов «Суперджет», 20 двигателей ПС-90А для среднемагистральных самолетов Ту-214, а также 14 двигателей ПД-14, предназначенных для будущего флагмана российской авиации самолета МС-21. Премьер подчеркнул, что одновременно должны быть выполнены все научно-исследовательские работы по созданию двигателя большой тяги ПД-35. Мишустин напомнил, что разработку этой уникальной силовой установки нужно завершить до конца 2024 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Производительность труда в разных странах

Государство Производительность труда, $ в час

Ирландия 139,2

Люксембург 119,2

Норвегия 106,1

Дания 91,5

США 84,9

Германия 80,6

Великобритания 67,7

Литва 54

Турция 52,3

Эстония 51

Чили 35,2

Россия 33

Болгария 32,9

Мексика 22,2

Колумбия 17,7

По данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2021-2022 годы.