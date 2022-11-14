Пафосные рестораны, курорты, свечи: самые роскошные и вызывающие празднования дней рождения российских звезд

Полина Диброва подарила Дмитрию Диброву на день рождения 14 ноября поездку в Турцию. Фото: СОЦСЕТИ

Сразу несколько звездных именинников оригинально отметили дни рождения. У каждого из именинников личный праздник вышел не таким как раньше. Рассказываем, как гуляют звездные именинники.

Дмитрий Дибров 14 ноября отмечает 63-й день рождения. Его жена 34-летняя Полина Диброва исполнила желание мужа и подарила ему путешествие в Турцию. «В этом году я преподнесла в подарок путешествие вдвоем – после слов Дмитрия, чтоб так и хотелось… Мы отправились в Стамбул пару дней назад», - сообщила Диброва. Полина наговорила с утра много комплиментов в адрес «любимого Димы»: «Люблю и дорожу каждой минуткой рядом с тобой».

Супруги Дибровы 13 ноября утром прогулялись по центру Стамбула, где вечером случилась трагедия. Фото: СОЦСЕТИ

Полина сама организовала программу – пару в прогулках и экскурсиях по Стамбулу сопровождает в эти дни профессиональный экскурсовод. В день рождения жена заказала для именинника праздничный завтрак, потом было много прогулок, а вечером ужин в ресторане. Пара остановилась в четырехзвездочном отеле в центре, где сутки на двоих стоят 10 тысяч рублей.

13 ноября Полина и Дмитрий Дибровы утром гуляли по улице в центре города, где вечером случилась трагедия – теракт. Полина Диброва успокоила близких и друзей: «День был ясным, солнечным. Мы утром прогуливались там, где потом был взрыв. С нами – порядок. Соболезную…» В этот день супруги отменили всю развлекательную программу на вечер и отправились в отель.

Ольга Орлова собрала друзей в дорогом ресторане. Фото: СОЦСЕТИ

Ольга Орлова собрала родню и друзей на свой 45-й день рождения в ресторане высокой морской кухни «La Maree». Развлекали гостей именинницы песнями Владимир Пресняков и Алексей Чумаков. Среди гостей были и подруги с известными именами: Анна Седокова, Ксения Бородина, Инна Жиркова, Елена Бушина, Наталья Варвина, Марина Юдашкина, Влад Лисовец, Влад Кадони. Сама Орлова констатировала факт: впервые за последние 30 лет она не пьет в свой день рождения любимое шампанское. А все потому, что Орлова в январе второй раз станет мамой: у Ольгой и ее мужа Валерия родится дочь. Супруг-бизнесмен старше Ольги на 10 лет, они женаты второй год.

Валерия в этот вечер хвалили и благодарили за то, что сделал Орлову все – и именинница, и ее мама, и гости. Ксения Бородина даже расчувствовалась: «Спасибо тебе за счастье, которое обрела Оля. Ты просто невероятный!» Гости ели, пили, плясали, в разгар вечеринки вынесли огромный торт-медовик с 45 свечами, усыпанный ягодами – именинница со всеми справилась. Это теперь Орлова ведет «Дом-2», а раньше пела в группе «Блестящие», поэтому исполнила для мужа хит Любови Успенской «К единственному, нежному».

Банкет жене подарил муж-бизнесмен. Ужин в этом заведении удовольствие не дешевое. К примеру: салат с камчатским крабом и авокадо (250 г) – 2750 рублей; салат оливье с крабом (250 г) – 2350 рублей; черная треска в листе хооба (160 г) – 4200 рублей; лосось со шпинатом (215/30 г) – 2400 рублей. Праздничный ужин на 20 человек с алкоголем обойдется примерно в 500 тысяч рублей.

Юлия Ковальчук на банкете по поводу 40-летия с подругами Алсу и Жанной Мартиросян. Фото: СОЦСЕТИ

Юлия Ковальчук отгуляла 40-летие в компании друзей артистов, которые также как и у ее бывшей коллеге по группе «Блестящие» пели в этот вечер бесплатно. Из знаменитостей Ковальчук поздравили близкие друзья: Гарик Мартиросян, Алсу, Лариса Долина, Александр Розенбаум и многие друзья, близкие. Вечеринка была тематическая: в стиле сериала «Секс в большом в городе». Атмосферу добавлял декор – в том числе с тематическими коктейлями и фотозоне. Многие в этот вечер вспомнили, что Юлия похожа на героиню сериала Кэрри Брэдшоу: в этот вечер певица это подчеркнула макияжем, прической, нарядом. Подружки копировали образы других героинь сериала. Не давал скучать гостям и муж юбилярши – певец Алексей Чумаков пел свои песни, пародировал коллег: так во время дуэта с Гариком Мартиросяном спародировал Филиппа Киркорова.