75% россиян заявили, что никогда не возьмут ипотеку

Теперь покупатель может взять кредит на долгие годы, но никаких процентов никому не будет должен. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На что только не идут банки и застройщики, чтобы заманить новых клиентов. Так, недавно в России появилась так называемая «бесплатная» ипотека, или ипотека с нулевой (или почти нулевой) ставкой от застройщика. Теперь покупатель может взять кредит на долгие годы, но никаких процентов никому не будет должен. Казалось бы, идеальный вариант, но нет, и тут есть подвох. Как выяснилось, такую ипотеку застройщики дают только на квартиры со значительно завышенной стоимостью. При этом россияне уже отреагировали на новшество и большинство заявили, что их не проведешь, ипотечные кредиты они считают невыгодными и брать их не планируют.

Так, никогда не связываться с ипотекой зареклись целых три четверти россиян. Из них 62% заявили, что никогда не брали ипотеку и брать не планируют. Уж лучше они будут делить жилье с родными, долгие годы копить на собственную квартиру или снимать, но ввязываться на 20-30 лет в ипотеку – никогда.

Еще 13% россиян признались, что однажды уже взяли ипотеку, но больше брать не планируют. Кого-то устраивает приобретенное жилье, а кто-то признался, что больше не готов справляться с ипотечным грузом.

«Ну уже нет, любой кредит – петля, а ипотека – двойная петля: от банка и от застройщика. Вдруг лишишься работы или здоровья и все, останешься на улице. Лично знаю немало таких примеров», - говорит участник опроса.

«Ипотека – это кабала до конца жизни, ни за что на это не подпишусь», - соглашается другая.

Однако другие участники опроса говорят, что порой ипотека – единственный выход. Нельзя же в маленькую родительскую квартиру жену привести. А потом дети, не мотаться же с ними по съемным домам. Вот и приходится брать жилье в ипотеку. Такую позицию разделяют 16% опрошенных. Из них 9% говорят, что еще не брали ипотеку, но планируют, как раз подбирают для себя подходящий вариант. Другие 7% говорят, что как раз уже выплачивают ипотеку, их все устраивает и в будущем они планируют снова воспользоваться такой возможностью для улучшения жилищных условия или приобретения второй квартиры.

Оставшиеся 9% заявили, что затрудняются ответить на вопрос. Они считают, что загадывать на будущее неправильно, сейчас у них нет необходимости брать ипотеку, но не факт, что такая необходимость не появится позже.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 6,7 тысячи человек.