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14 ноября 2022 14:18

75% россиян заявили, что никогда не возьмут ипотеку

Из них 62% и раньше никогда не брали ипотечных кредитов
СОБОЛЕВА Кристина
Теперь покупатель может взять кредит на долгие годы, но никаких процентов никому не будет должен.

Теперь покупатель может взять кредит на долгие годы, но никаких процентов никому не будет должен.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На что только не идут банки и застройщики, чтобы заманить новых клиентов. Так, недавно в России появилась так называемая «бесплатная» ипотека, или ипотека с нулевой (или почти нулевой) ставкой от застройщика. Теперь покупатель может взять кредит на долгие годы, но никаких процентов никому не будет должен. Казалось бы, идеальный вариант, но нет, и тут есть подвох. Как выяснилось, такую ипотеку застройщики дают только на квартиры со значительно завышенной стоимостью. При этом россияне уже отреагировали на новшество и большинство заявили, что их не проведешь, ипотечные кредиты они считают невыгодными и брать их не планируют.

Так, никогда не связываться с ипотекой зареклись целых три четверти россиян. Из них 62% заявили, что никогда не брали ипотеку и брать не планируют. Уж лучше они будут делить жилье с родными, долгие годы копить на собственную квартиру или снимать, но ввязываться на 20-30 лет в ипотеку – никогда.

Еще 13% россиян признались, что однажды уже взяли ипотеку, но больше брать не планируют. Кого-то устраивает приобретенное жилье, а кто-то признался, что больше не готов справляться с ипотечным грузом.

«Ну уже нет, любой кредит – петля, а ипотека – двойная петля: от банка и от застройщика. Вдруг лишишься работы или здоровья и все, останешься на улице. Лично знаю немало таких примеров», - говорит участник опроса.

«Ипотека – это кабала до конца жизни, ни за что на это не подпишусь», - соглашается другая.

Однако другие участники опроса говорят, что порой ипотека – единственный выход. Нельзя же в маленькую родительскую квартиру жену привести. А потом дети, не мотаться же с ними по съемным домам. Вот и приходится брать жилье в ипотеку. Такую позицию разделяют 16% опрошенных. Из них 9% говорят, что еще не брали ипотеку, но планируют, как раз подбирают для себя подходящий вариант. Другие 7% говорят, что как раз уже выплачивают ипотеку, их все устраивает и в будущем они планируют снова воспользоваться такой возможностью для улучшения жилищных условия или приобретения второй квартиры.

Оставшиеся 9% заявили, что затрудняются ответить на вопрос. Они считают, что загадывать на будущее неправильно, сейчас у них нет необходимости брать ипотеку, но не факт, что такая необходимость не появится позже.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 6,7 тысячи человек.

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