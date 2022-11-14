ПСБ: Кредитная революция в малом и среднем бизнесе только стартовала

Старший вице-президент, глава блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин рассказал о перспективах развития цифрового кредитования бизнеса. Спикер выступил в рамках круглого стола «Кредиты для бизнеса: цифровое переосмысление». Мероприятие, организованное ПСБ, прошло 14 ноября на площадке Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2021/2022.

Александр Чернощекин напомнил, что ПСБ первым на российском рынке банковских услуг запустил услугу по онлайн-кредитованию бизнеса, что позволило предпринимателям получать необходимое финансирование в сжатые сроки и всего по двум документам.

«А сейчас мы работаем на тем, чтобы процесс кредитования стал абсолютно безбумажным. И хотя уже сейчас 30% кредитно-гарантийного портфеля ПСБ составляют кредиты, выданные онлайн, а доля онлайн-решений по количеству заключенных договоров достигает 90%, можно утверждать, что кредитная революция в малом и среднем бизнесе только началась - в ближайшие пять лет все залоги, поручительства, кредитование будут оформляться и выдаваться в электронном виде, без единого документа», - отметил Александр Чернощекин.

По его словам, планы перевести кредитование малого и среднего бизнеса в электронный формат появились у ПСБ еще в 2016 году.

«Стало понятно, что наработанный успешный опыт кредитования бизнеса столкнулся с повышенной себестоимостью выдачи небольших сумм, например, малому и микробизнесу. Было сложно сделать предпринимателям адекватное кредитное предложение, потому что небольшие суммы кредитов тоже требовали анализа и влекли большие трудозатраты на работу с документами», - рассказал Александр Чернощекин.

Банк решил эту проблему внедрением цифровизации. Развитие онлайн-услуг сократило количество бумажных документов до минимума, а в некоторых случаях позволило и вовсе обходиться без них.

Внедрение современных цифровых решений помогло ПСБ стать одним из лидеров рынка и выдать во время пандемии рекордное количество льготных кредитов.

«В рамках программы поддержки бизнеса, так называемой "ФОТ 2.0", мы за два месяца выдали более 30 тысяч кредитов общим объемом свыше 50 миллиардов рублей и заняли тогда второе место по количеству выданных кредитов. Технологичность как раз и позволила отработать такой объем кредитов», - рассказал Александр Чернощекин.