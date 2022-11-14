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Общество14 ноября 2022 15:13

Детей-безбилетников запретили высаживать из поездов в России

Электричек это тоже касается
Евгений ОРЛОВ
Минтранс внес изменения в Правила перевозки пассажиров.

Минтранс внес изменения в Правила перевозки пассажиров.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Минтранс внес изменения в Правила перевозки пассажиров. Согласно введенной норме, с 1 сентября 2023 года будет запрещено высаживать из железнодорожного транспорта безбилетников, которым не исполнилось 16 лет.

Ранее Минтранс запретил высаживать безбилетников в возрасте до 16 лет из городского общественного транспорта. Но вот про поезда в предыдущем приказе ничего сказано не было. Так что новым приказом Минтранс просто исправил это упущение.

Но все это не значит, что детям теперь можно бесплатно разъезжать на автобусах, поездах и электричках. Если контролер поймал юного зайца за ухо, на представителя перевозчика (цитата из приказа) «возлагаются обязанности по передаче несовершеннолетних органам полиции». Поэтому неизвестно, что еще хуже: если тебя просто высадят или передадут дяде Степе.

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