Путин впервые присвоил звания "Мать-героиня"

Владимир Путин подписал в понедельник сразу несколько президентских указов. Фото: REUTERS

Владимир Путин подписал в понедельник сразу несколько президентских указов. Один – о награждениях. Другой важный документ меняет правила службы в армии.

ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ

В середине августа глава страны возродил советский орден «Мать-героиня» (Ельцин отменил эту награду еще в 1991-м). Как и в прошлое время, награда положена за рождение не менее 10 детей. Получить ее (в отличие от ордена «Родительская слава», который дают и папе, и маме) может только женщина.

И вот Путин наградил первых двух женщин возрожденными орденами. Золотых звезд удостоили:

Медни Кадырову из Чеченской республики и Ольгу Дехтяренко из ЯНАО.

Про супругу главы Чечни Медни Мусаевну известно не так много. Но на сайте мужа указано, что у родителей 14 детей.

Ольга Дехтяренко с Ямала родила 10 детей. В 2020 году она с мужем выиграла всероссийский конкурс «Семья года».

Чтобы получить орден Мать-героиня семья должна быть «социально ответственной, заботящейся о здоровье, образовании, физическом и нравственном развитии». Вместе с наградой государство дает 1 млн. рублей.

ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ

Золотые звезды Героя труда по указу Путина получили:

Композитор Эдуард Артемьев и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.

ПРИЗЫВ ИНОСТРАНЦЕВ

Еще Путин подписал указ, разрешающий иностранцам служить в нашей армии по призыву или контракту. Но есть ограничения:

- Граждане других стран могут пойти служить только солдатами, матросами, сержантами, старшинами. Ни о каких офицерских должностях речи нет.

- У солдата-иностранца должен быть вид на жительство или другой документ – лишь бы было право на постоянное проживание в России.

- Иностранцы не могут попасть в армию, если на них заведено уголовное дело, они сидят в тюрьме или имеют непогашенную судимость.