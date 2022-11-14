«Роснефть» может выплатить рекордные промежуточные дивиденды

Этот показатель может стать рекордным для промежуточных выплат «Роснефти», сообщила компания в понедельник. Напомним, нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, и на выплаты направляет 50% от чистой прибыли компании. В первом полугодии 2022 года «Роснефть» заработала 432 млрд рублей – исторический максимум для нефтяной компании. Показатель на 13% превысил аналогичный результат за январь-июнь 2021 года и почти в три раза превысил уровень чистой прибыли, полученной по итогам всего 2020 года.

«Финансовые результаты за 1 полугодие 2022 года формируют надежную основу для выплат промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года», - говорил в сентябре Игорь Сечин.

В сентябре 2022 года «Роснефть» завершила выплату финальных дивидендов за 2021 год в общем размере 250,4 млрд рублей (23,63 рубля на акцию). С учетом промежуточных суммарные дивиденды по итогам 2021 года составили рекордные 441,4 млрд рублей (41,66 рубля на акцию).

«Промежуточные выплаты «Роснефти» могут составить около 216 млрд рублей – это рекорд для компании, который стал возможен благодаря выдающимся результатам работы в январе-июне, - отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. - «Роснефть» является одной из самых надежных и перспективных компаний на российском рынке. То, что компания в нынешней непростой геополитической и экономической ситуации выплачивает дивиденды, несомненно, вселяет уверенность в инвесторов относительно будущего компании. И востребованность акций «Роснефти» на бирже подтверждает этот тезис – только за последние полтора месяца котировки нефтяной компании выросли более чем на 40%. Думаю, в ближайшем будущем мы увидим дальнейший рост стоимости акций компании».

Напомнил, что в конце сентября Газпромбанк в своем отчете по российскому нефтегазовому рынку спрогнозировал рост стоимости акций «Роснефти» более чем в два раза. Целевая цена ценных бумаг крупнейшей нефтяной компании России определена банком на уровне 540 рублей за штуку. От текущих котировок акций «Роснефти» (350-360 рублей) это предполагает рост более чем на 50%. По итогам 2022 года в Газпромбанке ожидают увеличения дивидендных выплат «Роснефти» - они оцениваются в 47 рублей за бумагу. В таком случае дивидендная доходность компании составит 15%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли.

«Намерение «Роснефти» выплатить промежуточные дивиденды в очередной раз подтверждает, что компания неукоснительно соблюдает взятые на себя обязательства перед акционерами. У «Роснефти» стабильная и предсказуемая дивидендная политика с одним из самых высоких в отрасли коэффициентов выплаты, - добавил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. - Не все мейджоры российского рынка так заботятся о своих акционерах. На контрасте с этим – решение народного Сбербанка, который отказался от выплаты дивидендов за 2021 год (при прибыли около 1,25 трлн рублей). И не факт, что вернется к этому вопросу в 2023 году».