Игроки рекламного рынка представили инструменты роста на НРФ’6

Перспективы в тендерной практике

По данным АКАР, количество неэтичных тендеров увеличилось, что существенно осложняет поиск заказчиков для агентств в непростых экономических реалиях. Сессия на НРФ’6, посвященная государственному корпоративному и корпоративному заказу, является наглядным подтверждением того, что игроки медиакоммуникационной отрасли заинтересованы в решении данной проблемы.

В рамках проведения дискуссии на НРФ’6 были представлены важные выводы из опроса, проведенного Исследовательским Центром АКАР/ АРИР/ РАМУ по инициативе группы «Игроник» и комиссии АКАР по работе с госкорпоративным сектором.

Поиск компетентного исполнителя имеет ряд сложностей: несовершенное законодательство, которое не учитывает интересы клиента, демпинг цен, в том числе, в креативных тендерах, а также угроза монополизации со стороны крупных агентств, которые обладают большим опытом участия в конкурсах. На фоне резкого сокращения активности иностранных брендов госкорпоративные тендеры стали привлекательными для тех игроков, которые ранее не рассматривали пул клиентов из государственных компаний. Что нужно предпринять агентствам, которые только начали работу в этом направлении? Какую позицию при этом занимают агентства – традиционные лидеры? Об этом и многом другом рассказали во время сессии «Госкорпоративный и корпоративный заказ 2022-2023: новые надежды».

Региональный рынок рекламы заинтересован в развитии прозрачности

Согласно официальным данным АКАР, региональный рекламный рынок по таким каналам коммуникации как телевидение, радио, пресса и OOH остался примерно на уровне 2021-го и составил приблизительно 8,6 млрд руб. Во многом это объясняется тем, что в регионах в основном активны отечественные рекламодатели, и индустрия менее зависима от внешнего экономического бизнес-контекста.

На НРФ’6 сразу два представительства АКАР Северо-Запад и АКАР Урал предложили рынку свою экономическую и отраслевую оценку. Учитывая, что ландшафт рекламного бизнеса изменился, конкуренция в регионах возрастает. Активные представители региональных подразделений АКАР готовы работать на опережение и презентуют сразу несколько продуктов, которые помогут в выстраивании правильных бизнес-отношений: исследование стоимости услуг региональных агентств и рейтинг региональных агентств Урала.

Роль наружной рекламы в системе коммуникаций бренда

2022 год оказался насыщенным для рынка наружной рекламы. Операторы столкнулись с уходом крупных международных компаний, а интерес государства к регулированию рынка существенно повлиял на положение дел.

Именно поэтому проведение OOH/DOOH-саммит в программе НРФ’6 – это важная инициатива от игроков сегмента, направленная на построение общего диалога, чтобы объединить технологические возможности, продемонстрировать весь богатый потенциал наружной рекламы для рекламодателей, обменяться успешными практиками.

Представители крупнейшего оператора наружной рекламы совместно с приглашенными маркетологами поделятся совместным опытом взаимодействия и расскажут о том, какие решения нужно принимать для того, чтобы вложения в наружную рекламу были эффективными.

Как отмечают участники OOH-сегмента, цифровизация способствует развитию наружной рекламы. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) оценила рынок цифровой наружной рекламы в 2021 году в 14,7 млрд рублей. Сегмент показал рост 69% год к году, став самым быстрорастущим в медиа. Поэтому еще одним направлением в работе OOH/DOOH-саммита стала дискуссия вокруг растущей роли DOOH и Programmatic DOOH.

Онлайн-трансляцию всех дней форума из главного зала можно посмотреть на индустриальном контент-портале ADPASS.