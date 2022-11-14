Уехав в Израиль, российским полковником уже не станешь: Путин внес изменения в положение о прохождении службы в армии

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин внес изменения в «Положение о порядке прохождения военной службы», которое было подписано 23 года назад. Какие изменения нас коснутся?

1. Согласно документу, прохождение военной службы по призыву осуществляется солдатами, сержантами, матросами, старшинами, которые «имеют в том числе гражданство иностранного государства либо вид на жительство или же иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства». Даже в мирное время достигшие 18-летия граждане, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, смогут заключать контракт с Вооруженными Силами России, Росгвардией, воинскими формированиями и органами, воинскими подразделениями федеральной противопожарной службы. Поправками определяется порядок прохождения военной службы в перечисленных выше ведомствах. Оговорены исключения: контракт не может быть заключен с иностранным гражданином, если он находится под следствием, судом или находится в уголовном розыске, непогашенную судимость за уголовные деяния или административное наказание за употребление наркотиков.

2. Так же поправками разрешено продлевать контракт генерал-полковниками и адмиралами на срок от года до десяти лет до достижения ими 70-летнего возраста. Другие кадровые офицеры получили возможность продлить срок службы в силовых структурах до 65 лет. И это справедливо: русский полководец Александр Суворов брал Прагу в 1794 году, когда ему было 64 года. А в свои 69 лет (1799 году) освободил с русскими солдатами Северную Италия от французского господства.

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, признанные военно-врачебной комиссией не годными после приобретенных в армии заболеваний, ранений, травм и контузий, имеющие награды, являющиеся ветеранами боевых действий, изъявившие желание продолжить военную службу, «назначаются на воинские должности, предусмотренные соответствующими перечнями воинских должностей, утвержденными руководителями федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба».

4. В случае несоответствия военнослужащего по контракту установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим «осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов, он назначается в установленном порядке на воинскую должность, не связанную с осуществлением работ по эксплуатации ядерных боеприпасов, или увольняется с военной службы». Так же определен порядок увольнения из армии за употребление наркотиков и психотропных веществ.

5.Гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание прапорщика, мичмана или офицера может быть присвоено, если указанный гражданин не имеет гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства. В общем, если уехал в Израиль подполковником запаса, то российским полковником там уже не стать.

Напомним, 24 сентября президент подписал закон, позволяющий служившим в российской армии иностранцам получать гражданство России в упрощенной форме — без предоставления ВНЖ. Иностранцы могут получить гражданство России при заключении контракта с российскими вооруженными силами на срок не менее одного года. 10 ноября Госдума приняла закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Статус автоматически дает право на широкий спектр денежных выплат, льгот и социальных гарантий.