Известная ведущая раскрыла, чем сейчас занимается затаившийся Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант Фото: Иван МАКЕЕВ

Иван Ургант уже много месяцев не появляется в телеэфире. Время становится известно о частных вечеринках с участием шоумена. Кроме того, о судьбе затаившегося артиста рассказывают его коллеги. На этот раз заговорила Алла Михеева.

Алла Михеева долгое время была соведущей Ивана Урганта в шоу "Вечерний Ургант". Вместе они выходили в эфир практически каждый день, однако более полугода назад программу убрали из сетки вещания.

Потом всплыли слухи о том, что Ургант якобы уехал из России. Тогда сплетники заподозрили его в эмиграции. Многие начали критиковать артиста. Народ не понимал, как один из главных телеведущих страны в такой важный момент мог покинуть Родину.

Появились также сообщения о том, что он распродает активы. Теперь у него нет ни одного бизнеса в России. Единственный официальный доход семьи - ресторан, соучредителем которого является супруга шоумена Наталья Кикнадзе.

Артист долгое время не реагировал на сообщения. Но однажды ответил злопыхателям: "Оправдываться - это унизительно. Кому надо, тот все понимает".

На днях Михеева рассказала, что в настоящий момент Иван не сидит без дела. "Иван Андреевич в Москве, ходит в «Останкино» на работу... Мы креативим вместе, разрабатываем новые проекты", - цитирует блондинку "СтарХит".