Киев лишил аккредитации CNN и SkyNews из-за Херсона Фото: REUTERS

Киев лишил аккредитации CNN и SkyNews из-за Херсона

Власти Украины лишили аккредитации журналистов нескольких украинских и зарубежных СМИ. Их «вина» - они посмели вести прямые трансляции из «освобожденного» Херсона. Где «освободители» и их встречающие предстают не в самом выгодном свете с оттенками гитлеровской Германии (кто-то выбрасывает руку в нацистском приветствии, кого-то привязывают к позорному столбу). Аккредитации лишились не менее шести журналистов. В их числе - сотрудники CNN и SkyNews. Ну а шестой президент Украины объявил, что украинские власти закрыли доступ журналистов в основанный Потемкиным город из-за необходимости его разминировать. А необходимость его разминировать была связана с визитом самого Зеленского в город на Днепре, где он со скорбным лицом заявил что «цена за Херсон была очень высока». А сам он какую цену готов платить?

В Израиле недовольны украинскими эскападами в ООН

Израильский посол на Украине Михаэль Бродский заявил, что поддержка Киевом резолюции ООН «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровал. Посол написал на своей странице в Twitter что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между его страной и незалежной. А то, что в Израиле наконец-то заметили использование нацистской символики солдатами ВСУ — это никого в Земле обетованной не разочаровывает?

В незалежной воюют три категории наемников

Американское издание Military Watch выделил три категории иностранных наемников в самостийной. Первая -это «активные сотрудники иностранных вооруженных сил и разведслужб». Они получают зарплату от правительств ряда западных стран. Их направили на Украину по спецзапросу - они не вступают в прямые боестолкновения с российскими войсками. Вторая категория - наемники из западных стран (больше всего из Польши) - эти не являются действующими военными стран НАТО. Большинство их них попали в незалежную через частные военные компании, имеющими «теневые связи с западными правительствами». Третья категория - частные лица, воюющие по «идеологическим причинам». Обычно это бывшие военные с боевым опытом, но есть и новички. Одно из самых известных иностранных подразделений ВСУ - Грузинский национальный легион, в который кроме жителей этой страны Закавказья входят и граждане западных стран. Но «идеология» не отменяет любви к деньгам.

«Слуга народа» прислуживает олигархам

Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что правящая партия «Слуга народа» предложила принять законопроект, нацеленный на уменьшение контроля за офшорными компаниями. Народные избранники «решили подыграть олигархам». Речь идет о проекте закона об изменениях в налоговом кодексе Украины по улучшения налогообложения контролируемых иностранных компаний.

По мнению Дубинского, соответствующий документ облегчит жизнь крупному бизнесу, который выводит прибыль в офшоры. Ну партии нынешнего лидера страны странно было бы забывать, кто вскормил и их светоч да и их самих.

Российских военнопленных пытали в украинских застенках

По данным СК России, наши военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию РФ, следователям о многочисленных фактах издевательств. Один из экс-военнопленных сообщил, что украинцы связали ему руки и ноги, надели мешок на голову и не снимали несколько дней, избивая на протяжении всего этого времени. В ходе допроса они приставили пистолет к его голове и угрожали застрелить и закопать. В какой-то момент его бросили на дно окопа и присыпали землей, и он пролежал в таком положении около 5 часов. Случаи, когда представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания, исчисляются уже не десятками - сотнями.

Новая Зеландия продолжит натаскивать бойцов ВСУ

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что правительство Новой Зеландии расширяет поддержку незалежной, в частности, продляет программу подготовки солдат ВСУ новозеландскими военнослужащими. Также выделят дополнительные деньги для закупки снаряжения, боеприпасов и продовольствия. Своего решительного премьера поддержали главы МИД и минобороны. Программа военной подготовки военнослужащих ВСУ, начатая Минобороны Новой Зеландии 23 мая 2022-го, будет продлена до 31 июля 2023 го. С 30 ноября 186 офицеров новозеландских ВС начнут обучать украинских военных в Британии. Еще 12 сотрудников Минобороны смогут передавать ВСУ данные разведки, а 8 военнослужащих будут дислоцированы в одной из европейских стран. Новая Зеландия также внесет в целевой фонд НАТО еще 1,85 млн новозеландских долларов для закупки нелетального оружия и боеприпасов, зимнего обмундирования, пайков, машин скорой помощи и аптечек для Украины. Скорая помощь им пригодится более всего.

Зеленский загнал сограждан в долговую кабалу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нынешний Президент Украины лишил граждан незалежной будущего, «вогнав страну в долговую кабалу». В своем телеграм-канале Володин написал: «Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9%. Поэтому вынужден брать новые кредиты. Украина — государство-банкрот». И напомнил: «Украина не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других социальных вопросов». А им и не надо, плывут, как щепка по Днепру, навстречу черноморским штормам.

На Кинбурнской косе уничтожили взвод морского спецназа

Александр Малькевич, зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ сообщил, что около двух десятков бойцов морского центра спецопераций ВСУ уничтожены при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области. По его данным, была нивелирована диверсионная группа 73-го морского ЦСО ВСУ. Подтверждено поражение четырёх легкомоторных плавательных средств. В ходе нанесения артудара российскими военными были подавлены украинские огневые средства поддержки в сёлах Куцуруб и Ивановка под Николаевом. Да, диверсанта век недолог, и потому так сладок он.

Евросоюз дал Украине вполовину меньше Штатов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель с нескрываемой гордостью сообщил, что Евросоюз предоставил Киеву оружия уже более чем на 8 млрд евро. Об этом Жозеп заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Боррель уточнил: «Страны Европейского союза предоставили Украине вооружений на €8 млрд. что составляет примерно 45% от помощи Соединенных Штатов». Ну то есть планка задана — надо стремиться перепрыгнуть?