Бастрыкин: в отношении украинских националистов возбуждено более 2000 уголовных дел

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Александр Иванович Бастрыкин выступил с лекцией для студентов МГИМО – участников «Парламентской модели 2022», посвященной деятельности Следственного комитета России в условиях обострения международных отношений.

«Председатель Следственного комитета рассказал, что следователи тщательно фиксируют каждый факт преступной деятельности ВФУ в отношении мирного населения и российских военнослужащих, и уже проделана большая работа. Так, с 2014 года возбуждено уже более 2000 уголовных дел, в том числе в отношении представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур, за весь период следствия допрошены более 240 тысяч человек», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Бастрыкин после лекции пожелал будущим юристам успехов в учебе, отметив необходимость постоянного самосовершенствования и развития таких необходимых в профессии качеств, как ответственность и неравнодушие.

Ректор МГИМО Анатолий Васильевич Торкунов поблагодарил Александра Ивановича Бастрыкина за сотрудничество, подчеркнув, что лекции председателя Следственного комитета России стали уже хорошей традицией.

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