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Политика14 ноября 2022 17:10

Бастрыкин: в отношении украинских националистов возбуждено более 2000 уголовных дел

Председатель Следственного комитета России рассказал на лекции студентам МГИМО, что для их расследования пришлось допросить более 240 тысяч человек
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Александр Иванович Бастрыкин выступил с лекцией для студентов МГИМО – участников «Парламентской модели 2022», посвященной деятельности Следственного комитета России в условиях обострения международных отношений.

«Председатель Следственного комитета рассказал, что следователи тщательно фиксируют каждый факт преступной деятельности ВФУ в отношении мирного населения и российских военнослужащих, и уже проделана большая работа. Так, с 2014 года возбуждено уже более 2000 уголовных дел, в том числе в отношении представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур, за весь период следствия допрошены более 240 тысяч человек», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Бастрыкин после лекции пожелал будущим юристам успехов в учебе, отметив необходимость постоянного самосовершенствования и развития таких необходимых в профессии качеств, как ответственность и неравнодушие.

Ректор МГИМО Анатолий Васильевич Торкунов поблагодарил Александра Ивановича Бастрыкина за сотрудничество, подчеркнув, что лекции председателя Следственного комитета России стали уже хорошей традицией.

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