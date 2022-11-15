Анекдоты: В полночь карета превратится в тыкву, и можно будет хоть что-то сожрать

- Развивающие игрушки есть?
- iРhоnе 15.
- А что он развивает?
- Зависть...
* * *
Уже больше двадцати лет я являюсь для своих родителей убыточной инвестицией.
* * *
Еврейская бабушка поспорила с внуком Фимой на уборку в квартире, что он не съест 25 пельменей. И вот Фима доедает 24-й, а 25-го в тарелке нет.
* * *
В поликлинике.
- Сколько стоит рентгеновский снимок?
- Вам обыкновенный?
- Нет, блин, с обезьянкой на плече и чтобы сзади морской пейзаж с пальмами!
* * *
Если теща начала называть тебя сынок, это значит, что уже весна и на огороде полно работы.
* * *
Только в американских фильмах 20-летняя блондинка с 4-м размером груди может быть специалистом по ядерному оружию.
* * *
А ведь в СССР тоже была независимая от государства криптовалюта. Майнили самогон.
* * *
Ерунда вся эта азиатская кухня. Вчера по рецепту «Том Ям» делал, правда, не все было из продуктов.
Креветки заменил говядиной, шиитаке - картошкой, имбирь - свеклой, лемонграсс - лавровым листом, кокосовое молоко - сметаной. На вкус получился, как наш борщ - один в один, никакой экзотики!
* * *
Трубоукладчики - очень вежливые люди и всегда пропускают асфальтоукладчиков вперед.
* * *
Из-за своего пагубного пристрастия к игре в казино я больше не увижу своих жену и детей!
Дело в том, что я выиграл кучу денег и свалил в Бразилию…
* * *
70-летняя старушка, прочитавшая в газете, что пьянство сокращает жизнь вдвое, напилась и умерла в возрасте 35 лет.
* * *
Фэн-шуй придумал вор-домушник из Китая, чтобы не блуждать в чужих апартаментах.
Теперь он в темноте на ощупь знает, что где лежит в квартире у клиента.
* * *
Объявление на дереве в городском парке:
«Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие».
* * *
Поскольку Бог не мог уследить за всем сам, он создал бабушек и лавочки.
* * *
Хотите летом немного подзаработать?
Проверьте карманы своей зимней одежды!..
* * *
К делающему уроки сыну сзади подходит отец, гладит сына по голове:
- Старайся, сынок, крючки пиши аккуратнее.
- Это не крючки, папа! Это интегралы!
* * *
Гадалка нагадала мне казенный дом. Значит ли это, что мой особняк будет теперь записан в Госреестре как «Имущество Российской Федерации»?
* * *
Нельзя сказать, что я такой уж злопамятный. Мне просто мстить нравится.
* * *
Обход в больнице:
- Больная, что за хандра?! Вы у меня еще жить будете!
- Ура, я буду жить у доктора!