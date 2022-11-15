Анекдоты: В полночь карета превратится в тыкву, и можно будет хоть что-то сожрать

- Развивающие игрушки есть?

- iРhоnе 15.

- А что он развивает?

- Зависть...

* * *

Уже больше двадцати лет я являюсь для своих родителей убыточной инвестицией.

* * *

Еврейская бабушка поспорила с внуком Фимой на уборку в квартире, что он не съест 25 пельменей. И вот Фима доедает 24-й, а 25-го в тарелке нет.

* * *

В поликлинике.

- Сколько стоит рентгеновский снимок?

- Вам обыкновенный?

- Нет, блин, с обезьянкой на плече и чтобы сзади морской пейзаж с пальмами!

* * *

Если теща начала называть тебя сынок, это значит, что уже весна и на огороде полно работы.

* * *

Только в американских фильмах 20-летняя блондинка с 4-м размером груди может быть специалистом по ядерному оружию.

* * *

А ведь в СССР тоже была независимая от государства криптовалюта. Майнили самогон.

* * *

Ерунда вся эта азиатская кухня. Вчера по рецепту «Том Ям» делал, правда, не все было из продуктов.

Креветки заменил говядиной, шиитаке - картошкой, имбирь - свеклой, лемонграсс - лавровым листом, кокосовое молоко - сметаной. На вкус получился, как наш борщ - один в один, никакой экзотики!

* * *

Трубоукладчики - очень вежливые люди и всегда пропускают асфальтоукладчиков вперед.

* * *

Из-за своего пагубного пристрастия к игре в казино я больше не увижу своих жену и детей!

Дело в том, что я выиграл кучу денег и свалил в Бразилию…

* * *

70-летняя старушка, прочитавшая в газете, что пьянство сокращает жизнь вдвое, напилась и умерла в возрасте 35 лет.

* * *

Фэн-шуй придумал вор-домушник из Китая, чтобы не блуждать в чужих апартаментах.

Теперь он в темноте на ощупь знает, что где лежит в квартире у клиента.

* * *

Объявление на дереве в городском парке:

«Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие».

* * *

Поскольку Бог не мог уследить за всем сам, он создал бабушек и лавочки.

* * *

Хотите летом немного подзаработать?

Проверьте карманы своей зимней одежды!..

* * *

К делающему уроки сыну сзади подходит отец, гладит сына по голове:

- Старайся, сынок, крючки пиши аккуратнее.

- Это не крючки, папа! Это интегралы!

* * *

Гадалка нагадала мне казенный дом. Значит ли это, что мой особняк будет теперь записан в Госреестре как «Имущество Российской Федерации»?

* * *

Нельзя сказать, что я такой уж злопамятный. Мне просто мстить нравится.

* * *

Обход в больнице:

- Больная, что за хандра?! Вы у меня еще жить будете!

- Ура, я буду жить у доктора!