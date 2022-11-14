Герой спецоперации «Z» старший прапорщик Калашников истребил диверсионный отряд ВСУ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Повелевай счастьем, ибо одна минута решает победу», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Чем больше удобств, тем меньше храбрости».

СОРВАЛ ПОПЫТКУ ПРОРЫВА ВРАГА

Старший прапорщик Роман Николаев

Старший прапорщик Роман НИКОЛАЕВ Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе противотанкового дивизиона командир машины старший прапорщик Роман Николаев выполнял задачи по поддержке российских мотострелков, удерживающих оборону на одном из танкоопасных направлений. Украинские националисты, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предприняли попытку прорыва обороны и подвергли атаке позиции наших войск, активно применяя при этом артиллерию и минометы. Мгновенно оценив ситуацию Николаев, действуя в составе экипажа, занял выгодную огневую позицию, после чего атаковал наступающих боевиков огнем противотанкового комплекса. В ходе отражения атаки диверсионно-разведывательной группы экипаж под командованием Николаева уничтожил 1 танк, 1 БМП и 9 националистов. Противник, понеся потери, спешно покинул огневые позиции и отступил. Благодаря мужеству и профессионализму Николаева, а также слаженной работе подчинённого личного состава попытка прорыва украинскими националистами оборонительных рубежей российских войск, была сорвана».

УДЕРЖАЛ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Старший лейтенант Владислав Журавлев

Старший лейтенант Владислав ЖУРАВЛЕВ Фото: Минобороны РФ

«Командир огнеметной роты старший лейтенант Владислав Журавлев, в составе батальонной тактической группы, выполнял задачи по огневой поддержке действий российских мотострелков, удерживающих стратегически важный населенный пункт. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку восстановить контроль населенный пункт и атаковали позиции российских военнослужащих. При ведении оборонительных действий экипаж под командованием Владислава, занимая выгодную позицию, отразил атаку противника, имеющего численное превосходство. Прицельным огнем подразделения старшего лейтенанта Журавлева было уничтожено большое количество живой силы националистов, в том числе иностранные наемники, сожжено 4 боевые машины. Мужественные и героические действия Владислава Журавлева не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию населенного пункта».

УНИЧТОЖИЛ ДИВЕРСИОННЫЙ ОТРЯД

Старший прапорщик Роман Калашников

Старший прапорщик Роман КАЛАШНИКОВ Фото: Минобороны РФ

«Начальник аппаратной отделения связи старший прапорщик Роман Калашников в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, удерживаемого украинскими националистами. В ходе несения боевого дежурства экипаж под командованием старшего прапорщика Калашникова, организовывал устойчивую связь с вышестоящим командованием, подчиненными и взаимодействующими подразделениями. Находясь на позиции и развертывая антенну, Роман лично обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, готовившуюся атаковать район расположения российских войск. Мгновенно оценив обстановку, Роман вместе с подчиненными открыл прицельный огонь по противнику, в результате чего было уничтожено до 20 националистов. Смелые и решительные действия Калашникова позволили сорвать готовящиеся националистами диверсии и способствовали развитию наступления российских войск на позиции украинских радикалов».