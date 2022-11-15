Бюджеты с того света: как звезды зарабатывают миллионы долларов даже после смерти

Элвис Пресли в этом списке всего-навсего четвертый. Фото: Supplied by FilmStills.net

Обычно зарабатывают за счет авторских прав - собирая доход с фильмов, песен, имени, домов-музеев и видеоигр.

Таков жестокий мир капитализма, где даже переезд на тот свет - вовсе не повод расслабляться. Аналитики Forbes это подтверждают: за прошедший год селебрити с кладбищ заработали рекордные $1,6 миллиарда (97,7 миллиарда рублей). Кто же из покойных звезд самый кассовый?

Джон Рональд Руэл Толкин

$ 500 млн

Джон Рональд Руэл Толкин. Фото: PA images via Getty images

(1892 - 1973)

Первый в списке - знаменитый британский писатель, создавший всемирно известный цикл книг про хоббитов и эльфов. Бывший преподаватель Оксфорда умер от пневмонии в 1973 году, но это не помешало ему заработать 500 миллионов долларов (30 миллиардов рублей) на комиксах, сериалах и видеоиграх по своим произведениям. Увы, посмертно. Случилось это после того, как компания Middle-Earth Enterprises, владевшая частью прав на наследие писателя, была продана шведской игровой корпорации Embracer. Шведы - крупнейшие игроки на рынке компьютерных игр - решили выкупить часть прав на произведения Толкина и теперь могут производить по их сюжетам любой продукт. Остальная часть прав распилена между другими медиагигантами: HarperCollins, Amazon, Warner Brothers и Tolkien Estate - фирмой управляют потомки писателя (сын Кристофер, невестка Бейли и внук Майкл Джордж).

Коби Брайант

$400 млн

(1978 - 2020)

Гениальный баскетболист, которого называли вторым после великого Майкла Джордана, разбился вместе с дочерью на собственном вертолете 26 января 2020 года. Но дело его живет!

Еще до гибели легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» купил 7% акций компании, производящей энергетический напиток BodyArmor, благодаря чему вошел в совет директоров компании.

А в конце прошлого года Coca-Cola выкупила 70% BodyArmor за 5,6 миллиарда долларов (342 миллиарда рублей).

Таким образом, родные Брайанта, владеющие правами на его имущество, получили от этой сделки 400 миллионов долларов (24,3 миллиарда рублей).

Дэвид Боуи

$250 млн

Дэвид Боуи. Фото: ‮ apd/ecnaila-erutcip

(1947 - 2016)

В Англии целая армия выдающихся музыкантов зарабатывают миллионы после смерти - от Фредди Меркьюри до Эми Уайхнаус. Но делает это успешнее всех коллег именно Боуи, скончавшийся от рака в 2016 году. Мало того, что его признали самым влиятельным британским артистом за последние 50 лет, так еще и его «новый» альбом Toy (на самом деле он записан больше 20 лет назад, но ранее не издавался) вышел прошлой осенью. Ну а в этом году продажа издательского каталога и мастер-копий альбомов Боуи компании Warner Music принесла наследникам артиста 250 миллионов долларов. Пожалуй, лучший подарок на 75-летие певца, отмечавшегося 8 января.

Элвис Пресли

$110 млн

Элвис Пресли заработал $110 млн. Фото: Supplied by FilmStills.net

(1935 - 1977)

Один из самых популярных и коммерчески успешных музыкантов планеты продолжает рубить капусту, хотя ушел из жизни он в далеком 77-м году. Доход отпрыскам и правообладателям наследия короля рок-н-ролла приносит поместье Пресли Грэйсленд в пригороде Мемфиса. Превращенное в музей жилище короля рок-н-ролла принимает до 650 тысяч человек в год. Аналитики Forbes высчитали, что за последний год поместье принесло порядка 80 миллионов долларов, которые люди заплатили за экскурсии, продажу брендированной атрибутики и билетов на различные шоу, которые в Грэйсленде проводятся. Добавил монет в копилочку наследников и выход биографического фильма «Элвис» этой весной. А еще взлетели продажи диснеевской игрушки Стича (инопланетянин из мультика «Лило и Стич») в костюме Элвиса. Все вместе это позволило Элвису записать дополнительные 110 миллионов долларов за год.

Джеймс Браун

$100 млн

Джеймс Браун. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

(1933 - 2006)

Крестный отец стиля «соул», автор бессмертного хита I Feel Good («Я в порядке») и впрямь в финансовом плане чувствует себя неплохо - как говорится, и живые позавидуют. Его прекрасно помнят и до сих пор любят. Мистер Динамит, как он сам себя справедливо называл, заработал за учетный период 100 миллионов долларов (6 миллиардов рублей). Это стало возможно после того, как независимое музыкальное издательство из Нью-Йорка Primary Wave выкупило права на музыку, недвижимость, имя и образ музыканта. Наследникам Джеймса сообщили, что часть доходов от сделки пойдет на академические стипендии для детей из неблагополучных семей.