Гегемония США рассыпается на глазах: Си Цзиньпин переиграл Байдена на встрече в Индонезии

Си Цзиньпин и Джо Байден Фото: REUTERS

Главным внешнеполитическим событием недели стала встреча председателя КНР с президентом США. Си Цзиньпин и Джо Байден увиделись в таком качестве впервые, и беседа их на полях индонезийского саммита «Большой двадцатки» продолжалась 3 часа 12 минут. Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира — хуже некуда: и «таможенная война», и споры о принадлежности Тайваня. Сменятся ли ветры на Тихом океане после «рандеву» двух лидеров? Об этом сайту KP.RU рассказал эксперт-китаист, доктор исторических наук Сергей Буранок.

— На мой взгляд, это историческая встреча, и председатель КНР на ней выглядит победителем, — отметил Буранок в беседе с «Комсомолкой». — Только что прошел знаковый ХХ съезд Компартии Китая, где, несмотря на все прошлые традиции, Си Цзиньпин был избран руководителем партии (и значит, и страны) в третий раз. Хотя тому мешали и внешние — в том числе американские — силы, и внутренняя оппозиция.

Поэтому, по словам эксперта, многое в риторике Байдена на саммите можно оценить как признание: «Мы пытались вам, китайцам, помешать, но не смогли — и попробуем другой подход». То есть возвращение к старой риторике о «правах человека», «недопустимости односторонних действий» и всему тому, что Белый дом называют «миром, основанным на правилах» (в смысле — американских правилах).

— Мы, похоже, наблюдаем сейчас смену ролей на международной арене, — подводит итог Буранок. — Причем смену глобальную. Почти два столетия Запад «учил и наставлял» китайцев — да и, в общем, другие незападные страны. Однако теперь сам Китай занял позицию «учителя» и устами Си поучает США: «Государственный деятель должен знать, куда вести свою страну. Он также должен думать и знать, как ладить с другими странами и остальным миром». Это очевидный упрек и в сторону американской политики, и в сторону лично Байдену. Безусловно, полная смена ролей состоится не завтра, и не на следующий год, однако моральный победитель саммита очевиден.