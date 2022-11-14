Пропавший актер сериала «Ольга» Сергей Романович оказался в Казахстане: «Я жил в хостеле на девять мест — пошел на понижение»

Актер Сергей Романович Фото: Кадр видео

Один из самых узнаваемых и загадочных персонажей русского сериального мира — актер Сергей Романович, звезда фильма «Коробка» и сериала «Ольга».

Фото: Кадр видео

Молодой и успешный артист, крещенный в православии, в определенный момент решил принять ислам, затем переехал в Стамбул, жил долгое время там, вел аскетичный образ жизни, сделал операцию по пересадке волос на нижнюю часть лица (для бороды!), уверял, что не появится в сериале ТНТ, но затем все же вернулся в Россию и «Ольгу» . А после снова исчез, отснявшись в нескольких эпизода проекта.

Как оказалось, теперь у Романовича новая точка локации — Казахстан. Он не говорит, связан ли переезд с СВО, но записывает видеоролики именно из этой страны, а еще появляется в местных ютуб-шоу.

Фото: Кадр видео

Так, Сергей пришел на подкаст Gemba и откровенно рассказал, как метался по миру в поисках себя (с учетом того, что у Романовича есть жена и дочь) во время тяжелой депрессии.

— У меня были периоды, когда я проваливался в жесточайшую апатию, — признался артист. — Когда вроде бы все есть, но ничего не хочется. Хотя и снимался в кино, и деньги были, и вера. Тогда я жил в 12-местном капсульном отеле в Москве. В одной из капсул. И ничего не хотел. Люди, которые меня узнавали там, были в шоке. Ложился спать в 7-8 утра, спал до 4-5 вечера, потом выходил гулять. Тусовался, ничего не делал. А недавно полетел в Америку без семьи — жил там полгода в коливинге. В хостеле, где было восемь мест — я пошел на понижение. Тоже два месяца ничего не делал. Просыпался, вылезал в уборную, поесть и сделать назад, а потом обратно. Такие периоды у меня бывали.