Неожиданные последствия санкций: Европа стала платить России больше

Долгим ли будет всплеск объемов поставок в европейские страны? Фото: РИА Новости

Торговля с Россией процветает, несмотря на санкции. Страна переключается на других партнеров. Но и оборот с некоторыми европейскими странами не упал, а, наоборот, по сравнению с 2017 - 2020 годами вырос. К таким выводам пришли журналисты New York Times, проанализировав торговые потоки.

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Разорвать отношения оказалось крайне непросто. Импорт в Россию из большинства западных стран действительно сократился. Но это сыграло на руку Китаю и Турции, которые его немедленно нарастили.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

С экспортом - сложнее. «Многие страны обнаружили, что прожить без российского сырья крайне сложно, - пишет издание. - Более двух третей российского экспорта в стоимостном выражении составляли нефть, газ, ключевые металлы и минералы, благодаря которым передвигаются машины, обогреваются дома и работают заводы по всему миру».

В итоге реальность оказалась обескураживающей для западных политиков. Попытки «наказать» Россию привели к тому, что мировые ресурсы резко выросли в цене. И Россия еще и неплохо заработала, несмотря на то что продает сейчас нефть и газ с большими скидками. В долларовом выражении наш экспорт в ряд стран вырос просто феноменально. Например, в Индию - более чем на 400 процентов.

Но ладно Индия с Турцией и Китаем, которые о санкциях против России не объявляли. В число стран, чьи траты на российские ресурсы выросли вдвое с лишним (более чем на 100%), попали Бельгия и Испания. Близки к тому и Нидерланды (плюс 70 с лишним процентов), на треть с лишним больше денег стало поступать из Германии.

НЕ НЕФТЬЮ ЕДИНОЙ

Аналитики New York Times, правда, уточняют, что использовали данные об экспорте-импорте по конец лета 2022 года. С тех пор санкции ужесточались, и в перспективе картина может измениться. В декабре вступает запрет на поставки в Европу российской нефти водным путем, с февраля - нефтепродуктов.

«Но нефть, которая покидает Россию на океанских танкерах, вероятно, найдет дорогу на новые рынки», - прогнозирует издание. До 2019 года 25% объемов черного золота, которые вывозились из России морем, отправлялись в Китай и Индию, а 55% - в страны ЕС (20% приходилось на всех остальных покупателей). К сентябрю 2022 года расклад изменился так: 55% нефти плыло на танкерах от нас в Китай и Индию, 29% - в Европу. Как предполагает New York Times, все закончится перераспределением рынков. На Европу переключатся те страны, которые раньше больше поставляли в Китай и Индию - Саудовская Аравия, Ирак, Ангола.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Не вижу во всех этих цифрах сюрпризов. Рост объемов экспорта из России в ряд европейских стран объясняется в основном взлетевшими ценами на нефть и газ, в случае Нидерландов - еще и ценами на металлы, - объясняет экономист Денис Ракша.

Кстати, Нидерланды до сих пор были одним из главных покупателей российских меди и никеля. Кроме того, эта страна, а также Бельгия, которая тоже попала в число государств, резко нарастивших импорт из России, - своего рода ювелирные хабы Европы. По этой причине туда из России активно поставлялись драгоценные металлы и камни. Так что не нефтью единой…

- Но этот всплеск объемов поставок в европейские страны, конечно, долгим не будет, - предостерегает Ракша. - Давайте вспомним, что по древесине европейские санкции начали действовать в июле, по углю в августе, по нефти будут с декабря, по нефтепродуктам с февраля 2023 года. И это те точки во времени, после которых объемы нашего экспорта в Европу будут каждый раз сокращаться - как в абсолютных цифрах, так и в долларах. Но мы увидим именно уменьшение поставок в Европу, а не сокращение нашего экспорта всего того же самого в целом. Согласен с New York Times - потоки перенаправляются на третьи страны. Уже доходит до смешного. Что делают, например, Эмираты и Саудовская Аравия? Они для собственного потребления теперь с хорошей скидкой покупают российские нефть и нефтепродукты. А свои нефтепродукты гонят в Европу - по цене чуть ли не в два раза большей, чем та, по которой они тот же мазут приобретают у нас. Согласитесь, очень неплохой бизнес.