Вопрос дня: А вы чем готовы помочь фронту?

Все для фронта, все для Победы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ярослав Ковалевский, пятиклассник, Анапа:

- Летом я собирал абрикосы, сливы, яблоки и варил варенье вместе с мамой. А потом продавал баночки с ним через соцсети. Собрал за лето 15 000 рублей. И перечислил их нашим военным в зону спецоперации. Сейчас у нас сезон хурмы, яблок. Покупаю на рынке и закручиваю сладости в банки. Пусть нашим солдатам там будет немного сладко.

Леонид Рошаль, Доктор Мира, президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии:

- Мы отправили в Донецк 300 бронежилетов для врачей, фельдшеров, водителей скорой помощи и медиков МЧС. Причем эта идея родилась не у меня, а в недрах Общероссийского народного фронта, по согласованию с донецкими врачами. Я ее поддержал - и морально, и финансово. И таких, как я, было более 7 тысяч - и граждане, и организации, которые перечисляли на это деньги.

Вячеслав Бойко, предприниматель, Запорожская область:

- Я уже помогал и планирую дальше помогать нашим отважным солдатам. У меня есть цех по пошиву одежды. Отправляем на фронт нательное белье, сейчас холодает, парням это необходимо!

Илья Резник, поэт, в детстве пережил блокаду Ленинграда:

- Реквием на мои стихи, посвященный защитникам Донбасса, который в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) исполнила Азиза, продолжает звучать на концертах, на улицах и площадях. Люди плачут. А еще я отправил в зону спецоперации три ящика книг. И сейчас в издательстве «Граница» печатается духовная поэзия в мягкой обложке, доступной, из четырех моих томов. 20 тысяч таких книг пойдут в окопы.

Яна Поплавская, актриса и телеведущая:

- Волонтерством я занимаюсь с 2014-го. И когда была объявлена спецоперация, я продолжила сбор вещей не только для мирных людей Донбасса, но и для бойцов. Сейчас отправляем для бригады под Сватово носки, спальные мешки, перчатки, балаклавы. Все, что просят сами ребята. Русские люди не должны быть равнодушными, нужно помогать кто чем может.

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