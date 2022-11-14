Создатели сериала «Король и шут» завершили съемки. Публикуем новые фото актеров в гриме Горшка и Князя

Создатели сериала «Король и шут» завершили съемки. Фото: кадр из фильма

Как и писала KP.RU, сервис «Кинопоиск» запустил съемки фэнтези-сериала «Король и шут», посвященного одноименной российской рок-группе, которая перестала существовать после скоропостижной смерти одного из лидеров — Михаила «Горшка» Горшенева.

На днях создатели проекта объявили о завершении съемочного периода и показали новые фото с площадки. На них видно, как будут выглядеть главные герои в финальной версии грима.

Фото: кадр из фильма

Константин Плотников, сыгравший Михаила Горшенева, на эпизодах, где воссоздаются концерты «КиШ», носит ирокез и безрукавку. На его руках красуются тату, как у Горшка.

Фото: кадр из фильма

Влад Коноплев, исполнивший роль Андрея Князева, облачен косуху. И, хотя внешне напоминает музыканта, внутренне выглядит более мягким.

Фото: кадр из фильма

Жену Горшка сыграла Дарья Мельникова.

Фото: кадр из фильма

Есть в сериале отсылки и к известным советским фильмам. Так, в кадре, где молодой Князь играет на гитаре маме, читается аллюзия на аналогичную сцену в комедии «Курьер».

Фото: кадр из фильма

Присутствовали на съемках и близкие к «Королю и Шуту» музыканты: брат Горшка Алексей Горшенев (второй слева) и Игорь «Панкер» Гудков — продюсер и рокер.