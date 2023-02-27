Путин раскрыл, за что ценит спецназовцев

Путин поблагодарил солдат за мужество, беззаветную преданность стране и присяге Фото: REUTERS

Поздравление Владимира Путина военнослужащим и ветеранам Сил специальных операций появилось утром в понедельник на сайте Кремля.

«Вас по праву считают гордостью российской армии. Всех бойцов и командиров отличают высочайший уровень подготовки, умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно на ключевых участках и направлениях», - заявил глава страны.

Он отдельно подчеркнул, что спецназовцы готовы к выполнению задач в «любых регионах мира». Бойцы мастерски владеют самой современной техникой и оружием, а школа воинского мастерства базируется на традициях Великой Отечественной и афганского конфликта.

Путин поблагодарил солдат за мужество, беззаветную преданность стране и присяге.

"Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков", - отметил президент.

Путин рассказал и о роли спецназа в подготовке мобилизованных. Опытные солдаты помогают новобранцам с боевым слаживанием, повышают качество выучки.

- Вы передаете им не только знания и ратный опыт, но и свой несгибаемый боевой настрой, - сказал российский лидер.