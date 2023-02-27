ФСБ задержала в Севастополе двух «наводчиков»

Жители города снимали военные объекты цифровыми камерами с целью получения точных координат, которые киевский режим мог использовать для нанесения ударов

Сотрудники Федеральной службы безопасности России вычислили в Севастополе двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве «наводчиков».

«Установлено, что 44-летний и 28-летний жители Севастополя инициативно установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи данных за денежное вознаграждение о расположении объектов Министерства обороны России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», - сообщили в ФСБ России.

В ходе наблюдения за 44-летним шпионом выяснилось, что он выполнял разведывательные задания Службы безопасности Украины (СБУ) по сбору сведений о местонахождении военных объектов и передавал эту информацию посредством электронной почты с соблюдением мер конспирации.

Второй подтвердил свои намерения о конфиденциальном сотрудничестве с СБУ в телефонном разговоре, но собранные данные не успел по независящим от него обстоятельствам.

Жители города снимали военные объекты на цифровые камеры с целью получения точных координат, которые киевский режим мог использовать для нанесения ударов.

Задержанных допросили и отправили под стражу на два месяца. Им грозит суд и 20 лет колонии за государственную измену и установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством.