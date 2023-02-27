Как изменились Бабкина, Гагарина и Бузова: Звезды показали самые модные прически и макияж весны-2023

Надежда Бабкина и ее новая прическа для нового шоу. Фото: СОЦСЕТИ

К весне у многих появляются планы и настроение поменять прическу или цвет волос. Рассказываем со стилистом Анваром Очиловым о том, как выглядеть модно и ухоженно – о трендах и звездах, которые им следуют.

ТОП-3

- Окрашивание. Во всех модных сферах надо не просто подражать трендам, а делать то, что идет именно вам. Цвет волос тоже можно примерить – нарисовать в сети или приложить пряди в салоне. Модный выбор богат – различные техники мелирования. Оттенки – холодные. Стрижки – каскад, боб, каре, шегги.

- Укладки. Полагайтесь не столько на тренды, сколько на то, что идет именно вам. Сейчас мода в простоте. Актуальны прически: боковой пробор; эффект мокрых волос; много кос; волны у лица в стиле 20-х годов; повязка вместо ободка; локоны; хвосты. Мода «нулевых» возвращается – челку укладываем назад, можно сделать из нее небольшой начес или вспомним хвосты-мальвинки.

- Макияж делайте тот, который идет. В косметичке должны быть: минеральная пудра (на тон светлее или темнее кожи), палетки теней самых разных цветов, карандаш или подводка (очень актуальны стрелки), три вида помады - бежевый, красный и нежный розовый. То минимальный набор для экспериментов и поиска того, что идет именно вам. В сети много уроков по макияжу – было бы желание научиться.

Надежда Бабкина

Народная артистка сделала новую стрижку и окрашивание для съемок в новом телешоу «Модный vs Народный». Бабкина будет давать советы женщинам как хорошо и можно выглядеть. Внешний вид легенды – соответствует и статусу, и моде. Такой насыщенный темный похож по цвету на камень оникс. Заграницей он вошел в моду из-за популярности сериала «Уэнсдей». А также возвращаются насыщенные цвета из «нулевых». Надежда Георгиевна с укладкой – она сделала стрижку шегги. Волосы подстрижены слоями, так достигается эффект рваных волос. Он делает прическу объемной.

Бузова и ее модная мокрая укладка в стиле «русалочка». Фото: СОЦСЕТИ

Ольга Бузова

Один из вариантов модной укладки «русалка». Гель обильно наносят на волосы, которые зачесывают назад. Не надо прилизывать волосы, пусть они выглядят слегка небрежно. Для ужина или вечернего мероприятия к этой прически подойдут легкие блестки на веках. Сейчас актуальны глубокие, элегантные оттенки блонда. На лето и весну рекомендуют песочный тона. Когда не готовы к серьезным переменам – можно сделать легкий эксперимент: покрасить в светлый оттенок пряди у лица.

Гагарина покрасила брови. Фото: СОЦСЕТИ

Полина Гагарина

Разные вариации каре остаются на наших головах. У Гагариной на голове еще один тренд – естественная небрежная укладка, в которой волосы взъерошены по определенному сценарию, а не хаотично. Эффект можно достичь с помощью средств для укладки и фена. Здесь Полину не узнать из-за смены цвета бровей. Белые брови меняют черты лица. Эксперимент для тех, кто хочет сразу измениться так, чтобы было заметно. Но красить брови в желтый, песочный или белый цвет надолго не стоит – уже не так и модно, и не всем идет. Гагарина была в таком образе недолго. Светлые, разноцветные брови – эксперимент на один праздник. Если и менять цвет бровей, то заодно с окрашиванием волос - в тон ему.

Мороз часто экспериментирует со стрижками. Ей повезло — волосы растут быстро. Фото: СОЦСЕТИ

Дарья Мороз

Актриса и ее креативный боб для тех, кто не любит долго возиться с прической. Здесь все элементарно – моем голову, наносим укладочное средство для объема и текстуры и сушим голову феном-щеткой, вытягивая волосы. Холодные оттенки, как у Мороз – очень актуальны.

Валерия и ее заколки. Фото: СОЦСЕТИ

Валерия

Классика жанра опять во всех парикмахерских. Каре выполняют в разных техниках. Актуально каре с ровным срезом, благодаря ему волосы будут выглядеть плотнее. Просто – идет почти всем. Очень модно – блестящие заколки или украшенные кристаллами, или с камнями. Также носят вместо ободка тонкую повязку на голове – она должна лежать по линии роста волос, а локоны гладко уложены или убраны в низкий хвост.

Самбурская наделала себе модных волн на голове. Фото: СОЦСЕТИ

Настасья Самбурская

Здесь артистка демонстрирует волны у лица, которые носили в начале прошлого века. Для их укладки понадобится гель и небольшая расческа – сделать несложно, нужно пару раз посмотреть видео от профессионалов. Окрашивание называется брауни: основной цвет глубокий коричневый, по которому пустили тонкие пряди карамельных оттенков. Так сейчас красят принцессу Кейт Миддлтон.

Регина Тодоренко и Наталья Подольская. Фото: онлайн-кинотеатр START

Наталья Подольская и Регина Тодоренко

Певица и телеведущая демонстрируют модную и сложную технику окрашивания - шатуш. Часто прикорневая зона остается нетронутой или слегка затемненной. Переход оттенка начинается гораздо ниже корней. Растяжка оттенков плавная, напоминает мелирование с эффектом сильно выгоревших прядей. Такое окрашивание – долгосрочное, не нужно часто бегать в парикмахерскую. У Тодоренко многослойная стрижка каскад – такая добавляет волосам объем. И дает массу вариантов укладки. Такой творческий беспорядок - модно, а также легкие локоны, кудри, хвосты.

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