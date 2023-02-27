Президент Мексики выложил в Сети фотографию алукса — лесного эльфа из мифологии Майя

Андрес Мануэль Лопес Обрадор не раз шокировал граждан Фото: REUTERS

За чуть более чем четыре года на посту президента Мексики 69-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор не раз шокировал граждан своими поступками. Как пишет CTV News, в этот раз он умудрился вызвать ажиотаж на своей страничке в Twitter, разместив «подлинную фотографию лесного эльфа».

В прошедшие выходные глава государства опубликовал фото загадочного животного со светящимися глазами, написав, что она «была сделана инженером три дня назад, и, похоже, на ней изображён «алукс».

Алукс – это мифологический дух в культуре майя, который похож на лесного эльфа и занимается кражей блестящих предметов, сладостей, табака и крупного рогатого скота. Согласно легендам, алуксы невидимы, но способны проявляться, чтобы общаться друг с другом и отпугивать людей.

Президент Мексики выложил в Сети фотографию алукса Фото: соцсети

По данным Twitter, фотография, опубликованная президентом Мексики, была просмотрена 6,8 миллиона раз. Пользователи социальной сети сразу же начали издеваться над 69-летним Андресом Мануэлем и обвинили его во лжи и неоперативности:

«Какой нормальный президент, как всё здорово, как своевременно и без ложной информации»

«Да, Андрес, инженер три дня назад сделал фотографию, которая циркулирует по сети ещё с февраля 2021 года. Стране очень грустно. Если Вы верите в это, то глупы. Если Вы знаете об этом и врёте, то недобросовестны»

«Жалко. Президент Мексики утверждает, что фотография индонезийского гиббона или лангура, сделанная два года назад, на самом деле является изображением волшебного существа и сделана на этой неделе на Юкатане. Неудивительно, почему у него нулевая репутация»

Ранее в Мексике прошла крупнейшая акция протеста против реформы избирательной системы. По оценкам полиции, лишь в одной столице собрались более 90 тысяч человек. Очередное «преобразование» Лопеса Обрадора предполагает тотальную ликвидацию окружных избирательных комиссий и сокращение расходов на деятельность ЦИК. По мнению правительства, это позволит сэкономить около 3,5 млрд песо (более 14 млрд рублей). Оппозиция же считает, что таким образом создаётся угроза для проведения честных президентских выборов, запланированных на июнь следующего года.